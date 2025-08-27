В Тамбове требуют вернуть прямые выборы главы города Комментариев: 0



«Считаем, что после принятия нового ФЗ №33 „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти“ логично и оправданно было перейти к работе нового созыва с обновлённой моделью муниципальной власти, включая прямые выборы главы муниципалитета. К сожалению, данная возможность реализована не была», — говорится в обращении.



Парадокс ситуации в том, что сама Леонова в 2020 году, будучи кандидатом от партии «Родина», обещала добиваться возвращения прямых выборов. Теперь избиратели напоминают ей об этих словах.



Идею поддержали и представители КПРФ. Депутат Артём Александров заявил, что вопрос должен быть рассмотрен в приоритетном порядке: «Речь идёт не о партийной повестке, а о доверии между властью и людьми, о конкурентности муниципальной политики и легитимности управленческих решений. Уверен, что уже направленное обращение станет реальным шагом к укреплению местного самоуправления и улучшению качества управления нашим городом».



Прямые выборы градоначальника в Тамбове отменили ещё в 2005 году, введя институт сити-менеджера. Первым эту должность занял Максим Косенков, который с тех пор остаётся ключевой фигурой в управлении городом, то как глава, избранный депутатами, то как назначенный управляющий.



Любопытно, что сам Косенков ещё в 2017 году в соцсетях писал: «Считаю, что избрание главы Тамбова через конкурс не поддерживается большинством населения города и фактически является назначением кандидата, определённого администрацией области… Уверен, что придет время, когда градоначальник будет избираться населением на прямых выборах, как это было до 2005 года. В прямых выборах главы Тамбова я готов принять личное участие».



С тех пор прошло восемь лет, но обещанное «время» так и не настало. Горожане всё чаще задаются вопросом: сколько ещё Тамбов будет жить с моделью сити-менеджмента и хроническими проблемами, которые она порождает?



