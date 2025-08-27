«Союзмультфильм» судится с тамбовскими предпринимателями Комментариев: 0



Такие дела для региона уже привычны. С августа 2024-го по август 2025-го «Союзмультфильм» подал более 20 исков к тамбовским предпринимателям. Поводы разные: от продажи футболок и пижам с Чебурашкой до игрушек «Котёнок Гав» или оформления витрин изображениями Винни-Пуха.



Суды чаще всего вставали на сторону правообладателя, хотя изначальные суммы требований снижались — со 100 тысяч и выше до 10–50 тысяч рублей за каждое нарушение. Но даже в таком виде расходы оказывались заметными: кроме штрафа, ответчикам приходилось оплачивать почтовые и судебные издержки, а иногда и товар, который юристы студии специально приобретали для доказательства. В одном деле, например, в материалы был приложен чек на пижаму с изображением персонажа.



Некоторые процессы заканчивались мировыми соглашениями, однако полностью избежать претензий сложно. В арсенале «Союзмультфильма» зарегистрированы 127 торговых марок — от культовых «Ну, погоди!» и Чебурашки до редких персонажей вроде яйца в очках из мультфильма «Зебра в клеточку». Для предпринимателей это означает одно: либо тщательно проверять изображения на товарах и вывесках, либо быть готовыми к встрече в суде с юристами легендарной киностудии.



Фото: verdikt.media На прошлой неделе в арбитражный суд Тамбовской области поступило три иска от АО «Киностудия „Союзмультфильм“» и ООО «Союзмультфильм». Ответчиками стали местные индивидуальные предприниматели, суммы требований варьируются от 80 до 120 тысяч рублей. Детали пока не раскрываются, однако, учитывая практику киностудии, речь идёт о нарушении исключительных прав на известных персонажей и бренды.Такие дела для региона уже привычны. С августа 2024-го по август 2025-го «Союзмультфильм» подал более 20 исков к тамбовским предпринимателям. Поводы разные: от продажи футболок и пижам с Чебурашкой до игрушек «Котёнок Гав» или оформления витрин изображениями Винни-Пуха.Суды чаще всего вставали на сторону правообладателя, хотя изначальные суммы требований снижались — со 100 тысяч и выше до 10–50 тысяч рублей за каждое нарушение. Но даже в таком виде расходы оказывались заметными: кроме штрафа, ответчикам приходилось оплачивать почтовые и судебные издержки, а иногда и товар, который юристы студии специально приобретали для доказательства. В одном деле, например, в материалы был приложен чек на пижаму с изображением персонажа.Некоторые процессы заканчивались мировыми соглашениями, однако полностью избежать претензий сложно. В арсенале «Союзмультфильма» зарегистрированы 127 торговых марок — от культовых «Ну, погоди!» и Чебурашки до редких персонажей вроде яйца в очках из мультфильма «Зебра в клеточку». Для предпринимателей это означает одно: либо тщательно проверять изображения на товарах и вывесках, либо быть готовыми к встрече в суде с юристами легендарной киностудии.Фото: verdikt.media



