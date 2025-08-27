Апелляция обызала администрацию Тамбова выплатить «Компьюлинку» 133 млн рублей Комментариев: 0



Спор возник из-за концессионного соглашения 2017 года о теплоснабжении и горячем водоснабжении в Цнинском сельсовете. Договор был расторгнут досрочно, после чего компания потребовала возместить затраты, не покрытые тарифами. Суд первой инстанции признал требования обоснованными, и апелляция поддержала этот вывод.



Жалоба администрации, поддержанная правительством региона, касалась корректности экспертных расчётов. Однако суд отметил, что экспертиза выполнена надлежащим образом, и оснований для пересмотра дела нет.



Изначально «Компьюлинк инфраструктура ТО» намеревалась взыскать 285 млн рублей. Городские власти возражали, указывая, что компания сама не выполнила обязательств по модернизации инфраструктуры в посёлке Строитель на сумму свыше 150 млн рублей — речь шла о реконструкции котельной №1 и замене почти трёх километров тепловых сетей.



Между тем сама компания находится в процедуре банкротства. Иск о её несостоятельности подала головная структура — ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура», чьи требования превышают 500 млн рублей. В них входят два займа, проценты и штрафные санкции. При этом и управляющая компания также проходит процедуру банкротства: среди заявителей — московская налоговая инспекция №26, а также несколько юрлиц и частных кредиторов.



Таким образом, даже выигранный процесс с администрацией Тамбова вряд ли станет для «Компьюлинка» выходом из кризиса: остаётся открытым вопрос, кто именно и в какой форме сможет получить деньги из городского бюджета.



