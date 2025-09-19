|
Евгений Первышов проверил ход ремонта единственной санаторной школы-интерната в регионе
В Красносвободненской санаторной школе-интернате Тамбовской области завершается капитальный ремонт. Работы должны были закончить ещё в прошлом году, однако сдача объекта неоднократно переносилась. Ход реконструкции 20 сентября проконтролировал избранный глава региона Евгений Первышов.
«С марта 2024 года здесь ведутся работы в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”. Сдать объект должны были ещё к 1 сентября. На сегодняшний день внутренние работы завершены, занятия уже начались. В ближайшее время подрядчик завершит фасадную часть», — сообщил Евгений Первышов в социальных сетях.
В школе-интернате живут и учатся 77 детей, среди них пятеро — без попечения родителей. Ребята уже посещают обновлённые классы, а также спортивный и актовый залы.
Красносвободненская школа-интернат остаётся единственным учреждением санаторного типа в регионе.
Ранее затягивался и капремонт Знаменской школы, однако там работы уже завершены, и ученики вернулись в классы. Всего в 2025 году в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» капитально отремонтируют 34 здания школ Тамбовской области.
Фото: правительство ТО
