В Мичуринске прошёл традиционный парад юнармейских войск Комментариев: 0



В Мичуринске школа Имени Героя Советского Союза Эдуарда Дмитриевича Потапова стала объектом культурного наследия. Соответствующий приказ подписал начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области Владимир Копылов.



Свое название – средняя школа № 18, Козловская гимназия получила в 1961 году, а в апреле 2004 школа стала носить имя Героя Советского Союза Э. Д. Потапова, выпускника этой школы.



Юнармия- всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2015 году в целях патриотического воспитания нового поколения российских граждан. Движение имеет четыре основных направления: духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое и спортивное развитие. В своей деятельности организация руководствуется поставленными задачами.



В соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан РФ система патриотического воспитания обеспечивает целенаправленное формирование у детей активной жизненной позиции, подготавливает молодежь к такому характеру активной деятельности, в которой знания и жизненный опыт соединяются с позицией гражданского долга, личные интересы - с общественными. Конечный результат функционирования системы патриотического воспитания - высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание россиян в целом. Именно эти качества будут в огромной степени определять будущее России. А будущее России – это сегодняшняя молодёжь, обладающая лидерскими качествами.



Одно из приоритетных направлений нашей деятельности – патриотическое воспитание подрастающего поколения и здесь ведущая роль отводится нашим ветеранам участникам боевых действий за пределами Российской Федерации.



Эти люди прошли в свое время школу мужества и продолжают сейчас добрые традиции фронтовиков, ведут большую работу по патриотическому воспитанию среди молодого поколения. Воины запаса участники всех значимых мероприятий патриотической направленности.



Благодаря подобным мероприятиям дети могут не только почувствовать себя неотъемлемой частью страны, но и осознать собственную ответственность за ее будущее.



На мероприятие были приглашены члены ММО ТО ООО "РСВА", Юзефчик Эдуард и Телегин Николай.



Связь поколений – это основа успешности наших детей и внуков. Они нуждаются в поддержке и понимании, как никто другой. Мы, поколение 1970-1980-х, прошли закалку сложным временем и ничего не боимся. Нынешнее поколение разобщено, ему не на что опереться, и единственное, что молодежь может, – унести с собой во взрослую непростую жизнь наставления ветеранов, их воспоминания, искренние советы. Прервем эту цепочку, и нашу Родину растерзают наши западные «партнеры».



Участие ветеранов в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения считаю очень важным, именно живое общение с ветеранами дает возможность молодому поколению знать историю своей Родины, учиться уважению к старшему поколению, принимать решения и использовать опыт в своей будущей жизни.



Связь поколений – это ключевой момент в воспитании патриотизма, нравственности, здоровья нашей молодежи. Общение между ветеранскими организациями и молодыми людьми нужно сохранить в любой форме. Обязательно нужно привлекать старшее поколение. Это опыт, преемственность поколений. Без прошлого не будет будущего.



В настоящее время ветераны боевых действий и пограничных войск из ММО ТО ООО "РСВА" принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и призывников. Встречи в школах проводятся регулярно. Навстречу идут руководство школ, военного комиссариата, главы администрации города и района, городской совет ветеранов. В своих воспоминаниях ветераны не только говорят о службе, но показывают фотографии, различные документы, награды. В своих рассказах затрагивают историю Великой Отечественной войны, вспоминают о земляках-фронтовиках, ветеранах боевых действий в Венгрии, Чехословакии, Вьетнаме, Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии.



Живой ветеран, настоящие (а не на экране) ордена, медали – разве это можно заменить видеотрансляцией или презентацией? Конечно, нет. Нельзя забывать о важности общения с молодежью и для самих ветеранов. Из встреч с молодежью ветераны черпают жизненную энергию, понимание значимости свершенных ими дел, что очень важно для эмоционального и физического самочувствия. Молодежь и так оторвана от нормального человеческого общения, замененного общением в соцсетях. Нередко можно увидеть, как молодые люди, сидя рядом, переписываются между собой в телефонах, айфонах, уходя все дальше от живого общения: глаза в глаза, душа к душе. Поэтому так важны встречи с ветеранами. Нельзя пренебрегать живым человеческим общением, тем более с людьми, олицетворяющими историю нашей страны.



ММО ТО ООО "РСВА" 12 мая в школе N18 им. Э.Д. Потапова в г. Мичуринске прошёл традиционный конкурс-смотр – парад юнармейских войск, посвящённый 76-летию Великой Победы.В Мичуринске школа Имени Героя Советского Союза Эдуарда Дмитриевича Потапова стала объектом культурного наследия. Соответствующий приказ подписал начальник управления по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области Владимир Копылов.Свое название – средняя школа № 18, Козловская гимназия получила в 1961 году, а в апреле 2004 школа стала носить имя Героя Советского Союза Э. Д. Потапова, выпускника этой школы.Юнармия- всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2015 году в целях патриотического воспитания нового поколения российских граждан. Движение имеет четыре основных направления: духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое и спортивное развитие. В своей деятельности организация руководствуется поставленными задачами.В соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан РФ система патриотического воспитания обеспечивает целенаправленное формирование у детей активной жизненной позиции, подготавливает молодежь к такому характеру активной деятельности, в которой знания и жизненный опыт соединяются с позицией гражданского долга, личные интересы - с общественными. Конечный результат функционирования системы патриотического воспитания - высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание россиян в целом. Именно эти качества будут в огромной степени определять будущее России. А будущее России – это сегодняшняя молодёжь, обладающая лидерскими качествами.Одно из приоритетных направлений нашей деятельности – патриотическое воспитание подрастающего поколения и здесь ведущая роль отводится нашим ветеранам участникам боевых действий за пределами Российской Федерации.Эти люди прошли в свое время школу мужества и продолжают сейчас добрые традиции фронтовиков, ведут большую работу по патриотическому воспитанию среди молодого поколения. Воины запаса участники всех значимых мероприятий патриотической направленности.Благодаря подобным мероприятиям дети могут не только почувствовать себя неотъемлемой частью страны, но и осознать собственную ответственность за ее будущее.На мероприятие были приглашены члены ММО ТО ООО "РСВА", Юзефчик Эдуард и Телегин Николай.Связь поколений – это основа успешности наших детей и внуков. Они нуждаются в поддержке и понимании, как никто другой. Мы, поколение 1970-1980-х, прошли закалку сложным временем и ничего не боимся. Нынешнее поколение разобщено, ему не на что опереться, и единственное, что молодежь может, – унести с собой во взрослую непростую жизнь наставления ветеранов, их воспоминания, искренние советы. Прервем эту цепочку, и нашу Родину растерзают наши западные «партнеры».Участие ветеранов в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения считаю очень важным, именно живое общение с ветеранами дает возможность молодому поколению знать историю своей Родины, учиться уважению к старшему поколению, принимать решения и использовать опыт в своей будущей жизни.Связь поколений – это ключевой момент в воспитании патриотизма, нравственности, здоровья нашей молодежи. Общение между ветеранскими организациями и молодыми людьми нужно сохранить в любой форме. Обязательно нужно привлекать старшее поколение. Это опыт, преемственность поколений. Без прошлого не будет будущего.В настоящее время ветераны боевых действий и пограничных войск из ММО ТО ООО "РСВА" принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и призывников. Встречи в школах проводятся регулярно. Навстречу идут руководство школ, военного комиссариата, главы администрации города и района, городской совет ветеранов. В своих воспоминаниях ветераны не только говорят о службе, но показывают фотографии, различные документы, награды. В своих рассказах затрагивают историю Великой Отечественной войны, вспоминают о земляках-фронтовиках, ветеранах боевых действий в Венгрии, Чехословакии, Вьетнаме, Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии.Живой ветеран, настоящие (а не на экране) ордена, медали – разве это можно заменить видеотрансляцией или презентацией? Конечно, нет. Нельзя забывать о важности общения с молодежью и для самих ветеранов. Из встреч с молодежью ветераны черпают жизненную энергию, понимание значимости свершенных ими дел, что очень важно для эмоционального и физического самочувствия. Молодежь и так оторвана от нормального человеческого общения, замененного общением в соцсетях. Нередко можно увидеть, как молодые люди, сидя рядом, переписываются между собой в телефонах, айфонах, уходя все дальше от живого общения: глаза в глаза, душа к душе. Поэтому так важны встречи с ветеранами. Нельзя пренебрегать живым человеческим общением, тем более с людьми, олицетворяющими историю нашей страны.ММО ТО ООО "РСВА"



