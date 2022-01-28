Новшества и преобразования в музейной комнате «Боевой Славы» в Мичуринске Комментариев: 0



Патриотизм - одна из базовых составляющих личности гражданина, выражающаяся в чувстве любви, гордости, признания своему Отечеству, его истории и культуре, традициям, в осознании гражданского долга перед ним, в готовности к защите его интересов, формированию у учащихся чувства готовности к выполнению своего гражданского долга и конституционных обязанностей.



Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.



Гражданин и патриот начинается в школе: прежде чем стать гражданином и патриотом Родины, школьник должен научиться быть гражданином и патриотом своей школы, знать ее историю, активно участвовать во всех делах и акциях школы.



Мы живём в непростое время. Всё труднее учить добру и милосердию, находить образец для подражания, проводить трогающие душу встречи, праздники, уроки. Но делать это надо во имя будущего. Жизнь продолжается и, по-прежнему нужны людям доброта, любовь к Родине, своим родным и близким. Память о прошлом, желание и стремление к преобразованию, т.е. формирование активной жизненной позиции и высокой нравственности - эти понятия должны жить, не устаревая, передаваясь из поколения к поколению. Любой музей, а особенно школьный, это именно то место, где лучше всего идет процесс утверждения этих ценностей.

Любой музей, а музейная комната «Боевой Славы» в особенности, один из самых благодатных факторов воздействия на душу. Здесь воспитательное воздействие начинается с первых шагов. Сама обстановка, оформление, запах – всё вызывает волнение, трепет души и интерес. Именно здесь, в музее, узнают ребята неизвестные страницы истории родного края, о людях, которых хорошо знают, но не знали об их значимости и роли в жизни города. Это мощная река жизни, которая пробуждает лучшие мысли и чувства своих посетителей через уроки, экскурсии, встречи и праздники. Проведение ежегодных традиционных дел и акций развивает умение трудиться, сотрудничать, коллективно решать творческие задачи, желание совершать гражданские поступки, так как дела, в которых они участвуют, несут в себе патриотический смысл, а значит все это - гражданские поступки. Главным методом образовательной деятельности, который предлагался и для музейной сферы деятельности, становился экскурсионный метод.



«В умах всех, кто живо причастен к делу воспитания юношества, звучит теперь азбучною истиною, что обучение без экскурсированья – мертвая буква и экскурсионный метод – необходимый школьный прием» – отмечал один из основоположников экскурсионной школы в отечественном образовании И. М. Гревс.



Главная цель нашей музейной комнаты – бережно собирать и сохранять знания об истории родного края, а также делиться этими знаниями с посетителями. Чтобы экспозиция была интересной и доступной для понимания, она должна быть не только хорошо продумана, но и грамотно расположена в выставочном зале. Решить сложную задачу по планированию и распределению пространства можно с помощью специально подобранных витрин и стендов.



Все они посвящены интернациональным локальным войнам и военным конфликтам за пределами Российской Федерации, а так же погибшим и ныне живущим ветеранам. Недавно стенды пополнились фотографиями о результатах деятельности ММО ТО ООО «РСВА».



Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской школе является формирование патриотизма, что имеет огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе возвышенных чувств уважения к национальным святыням укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. Актуальность патриотического воспитания школьников на сегодняшний день невозможно переоценить.



Стенды отличаются от витрин тем, что экспонаты на них размещаются в открытом виде. Они покрыты специальным составом для защиты от пыли и влаги. Как и витрины, стенды мы установили вдоль стен и развесили на стенах.



Стеклянные витрины позволяют посетителям осмотреть экспонаты со всех сторон. Поэтому оптимальным выбором становится витрина как минимум с тремя стеклянными стенками, которые и установлены в нашей музейной комнате. Витрины с непрозрачной задней стенкой подошли для расстановки у стен. Таким образом, появилась возможность справа и слева от экспонатов расположить фотографии, иллюстрации и текстовые описания.



Размеры витрин могут разный – здесь выбор зависел от особенностей экспонатов. Витрины обладают надёжной конструкцией. Качество, прочность и долговечность материалов чрезвычайно важны, ведь поток посетителей в нашем музее обычно довольно большой, среди них могут быть дети, которые не всегда аккуратны. Использование качественной фурнитуры и ударопрочного стекла – гарантия долгого срока службы витрин и надлежащей защиты выставляемых предметов. Доступ к содержимому обеспечивается за счёт стеклянных дверец, которые запираются на замок. Для многих экспонатов в музейной комнате пыль – настоящий враг, поэтому важно, чтобы витрины были максимально герметичными. Так они защитят выставочные образцы от засорения, влаги, перепадов температуры.



Несколько витрин демонстрируют личные архивы документов и фото, принадлежащих ветеранам. Они оформлены орденами, представлены письма бойцов с войн. Стенды и витрины повествуют об основных событиях каждого года войны. Таким образом, посетители музейной комнаты могут узнать о конкретных участниках войн, которые родились и живут в нашем городе, связать эту информацию с хронологией важных событий военного времени, ощутить это непростое время в письмах с войн и военных конфликтов.



Напомним, что в преддверии Дня Победы в 2019 г. по инициативе Мичуринского отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» открылась музейная комната «Боевой Славы» (ул. Гоголевская, 88-а).



Открыл музейную комнату глава города Максим Викторович Харников, военный комиссар по городу и районам Геннадий Макаров и председатель мичуринского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» Игорь Волков.



В этой комнате по частичкам собрана память о тех, кто воевал в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии. Это наша история, от которой мы не имеем право отворачиваться. Очень важно доносить до подрастающего поколения правду. Молодые люди должны знать и понимать каким трудом и подвигом куётся мир. Дорогие ветераны, ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах, вы достойный пример для всех нас. Администрация будет продолжать поддерживать вашу инициативу по развитию патриотического направления.



В комнате «Боевой славы» выставлено более 100 экспонатов. Экспозиция собрана из вещей ветеранов боевых действий: в основном — это элементы военной экипировки и снаряжения, книги и журналы, посвящённые военной тематике. В музейной комнате также расположены иллюстрированные стенды, на которых представлена информация о мичуринских воинах-интернационалистах.



В данный период времени ведутся строительные работы во втором, смежном помещении, где планируется расположить дополнительную экспозицию.



Как упоминалось выше и как видно на фото, в музейной комнате планируется укладка напольного покрытия. Один из наиболее популярных видов напольного покрытия– это линолеум.



Одним из самых востребованных видов напольного покрытия на сегодня считается линолеум, поскольку используя его, можно действительно сделать симпатичным интерьер, добавив уюта, разнообразив пространство. Огромным плюсом является и тот факт, что укладка линолеума- процесс относительно несложный. Однако он имеет ряд тонкостей и нюансов, знать о которых лучше заранее, особенно, если работу планирует проводить самостоятельно, без привлечения специалистов.



Организованные ремонтные работы направлены на решение актуальной проблемы, связанной с негативным влиянием на обеспечение комфорта посетителей. Наши действия направлены на усовершенствование смежного с музейной комнатой помещения.

Как упоминалось выше и как видно на фото, в музейной комнате планируется укладка напольного покрытия. Один из наиболее популярных видов напольного покрытия– это линолеум.



Одним из самых востребованных видов напольного покрытия на сегодня считается линолеум, поскольку используя его, можно действительно сделать симпатичным интерьер, добавив уюта, разнообразив пространство. Огромным плюсом является и тот факт, что укладка линолеума- процесс относительно несложный. Однако он имеет ряд тонкостей и нюансов, знать о которых лучше заранее, особенно, если работу планирует проводить самостоятельно, без привлечения специалистов.



Что касается внутренней отделки стен, нам пришлось задуматься, как правильно сделать, а какие материалы выбрать.

Отделка стен в помещении началась с выбора подходящих материалов. При покупке было необходимо обращать внимание на такие нюансы, как тип выбираемого покрытия, фактуру, способ монтажа, эксплуатационные качества, а также характеристики самой постройки.



Ремонт помещения включает в себя комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния прилегающего к музейной комнате помещения и восстановлению его ресурса.



Со временем происходят различные химические реакции и физические процессы, которые могут нанести вред здоровью посетителей. Например, разрушающийся под атмосферным воздействием слой лакокрасочных материалов превращается в пыль и попадает в дыхательные пути. Поэтому наша организация приняла решение приступить к ремонтным работам в смежном помещении,что позволит расширить аудиторию и позволит проводить важные мероприятия в более приятной и комфортной обстановке.



Жизнь подтверждает, что нельзя вдохновить человека на подвиг, не преклонившись перед подвигом, уже совершённым. Мы не вправе предать забвению то, что было нашей славой и по праву обязано перейти в память и дела последующих поколений.

Наша музейная комната с его разносторонней краеведческой и идейно-нравственной работой является хорошим помощником в деле воспитания подрастающего поколения. Это «мастерская» для формирования детской души, хорошая и добрая, умная и содержательная. Своим оформлением и содержанием он вызывает интерес посетителей. Здесь есть вещи, книги, документы, реликвии, которые ребятам в силу их любознательности всегда интересны. Здесь, как нигде, великолепно переплетаются интересы разных возрастов. Здесь всем интересно. Одним – фотографии на стенде дорогих и близких людей, другим – история локальных войн и военных конфликтов, кто-то изучает монеты, привезённые из-за пределов РФ. Именно здесь пробуждается общественная активность и гражданственность.



Музейная работа методически разнообразна и это разнообразие поражает своей новизной и размахом. В такой работе легко внедряются новые формы и методы нравственного воздействия на душу и сердце посетителей. Здесь воедино сливаются опыт общения, интерес посетителей, их реакция и переживания на увиденное и услышанное. Конечно, восприятие увиденного у каждого своё, индивидуальное: у первоклассника и выпускника школы, у ветерана и жителей города Мичуринска и мичуринского района. Каждый видит и воспринимает близко то, что ему более понятно и дорого. Да, по-разному мы смотрим, но едины в одном: музей всех заставляет волноваться и переживать. Здесь пробуждаются лучшие струны человеческой души. А раз это так, значит, музей достигает своей главной цели – он воспитывает лучшие качества человека. Поэтому музейная комната «Боевой славы» и должна жить в память о прошлом ради нашего будущего!



У музея свой язык. Язык музейных реликвий – документы, вещи, книги, грамоты, оружие. Безмолвные свидетели прошлой жизни, они волнуют не меньше, так как пробуждают добрые, неведомые раньше чувства, и оживают во время экскурсий, уроков, встреч, праздников, наполняя чувством гордости и любви к своему народу, к Родине. Музей – Книга Памяти всего ценного из того, что было, которая передаётся, как эстафета поколениям нынешним и будущим.



Работа нашей музейной комнаты лучшее тому подтверждение. Из года в год растёт число проводимых в музее мероприятий, музей стал центром идейно-нравственного воспитания подрастающего поколения г. Мичуринска и мичуринского района.

Ежегодно в музейной комнате «Боевой Славы» нашей ветеранской организацией проводятся уроки мужества . Они посвящены памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, воинам-интернационалистам. Главное направление всех мероприятий, проводимых в музейной комнате по патриотическому воспитанию - сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примеров героического прошлого народа.



Школьникам нужны героические образы, ибо с детства в их сознание должны входить высокие понятия: долг, ответственность, верность, подвиг, патриотизм.



В современный век цифровизации и перевода все большей и большей информации в электронный вид, естественно встает вопрос о том, а как же в дальнейшем взаимодействовать с таким огромным объемом информации, как, возможно, его визуализировать.

Одним из таких способов является использование интерактива, а в частности интерактивного стола, потому что при таком способе восприятие информации улучшается, а возможности взаимодействия с информацией увеличивается - она становится более наглядной и доступной для понимания. А особенно интересны такие устройства будут детям. Ведь кто как не они всегда открыты чему-то новому?



В нашей музейной комнате такой интерактивный стол приобрёлся и установлен в зале, в котором представленные экспонаты требуют больше информации, чем представлена около них. Также данный интерактивный стол может быть использован в самом начале экскурсионного маршрута для, например, ознакомления с начальными знаниями о музее.



Ещё одним приобретением, касающегося технического оснащения, стала покупка музыкального центра и сканера. Это стало возможным, благодаря средствам гранта в форме субсидии из бюджета Администрации Тамбовской области.



Все приобретённые стенды, техническое оснащение и стройматериалы для завершения ремонтных работ в музейной комнате «Боевой славы», расположенной по адресу: ул. Гоголевская,88 а, позволят проводить мероприятия в более качественном формате и будут продолжать способствовать изучению и популяризации исторического наследия всех поколений жителей родного города, а так же поспособствуют воспитанию гражданственности и патриотизма, любви к родному краю, потребности к изучению истории и культуры родного края, поддерживая таким образом цель работы музейной комнаты, а именно: патриотическое воспитание подрастающего поколения не только на славном воинском прошлом нашего народа, но и на доблести, славе, подвигах героев, воевавших в горячих точках современной России, сохранение памяти о воинах-интернационалистах, исполнявших свой воинский долг за пределами России.



Сенсорный стол стал настоящим прорывом для деятельности ветеранской организации, так как открывают широчайшие возможности. Интерактивный стол можно использовать в качестве информационного стенда, знакомящего посетителей с коллекциями музея, как витрину, с демонстрацией экспонатов, недоступных для просмотра вживую, как интерактивное табло со справочной информацией или обучающее устройство для детей.



В наше время интерактивные столы пользуются огромной популярностью во всех типах музейных организаций и часто заменяют собой значительную часть экспозиции.



В настоящее время наблюдается широкое внедрение информационных технологий во все сферы деятельности мирового сообщества, в том числе – в сферу культуры и в частности – в деятельность музеев. Наша ветеранская организация провела огромную работу на предмет грамотно подобранного мультимедиа для музейной комнаты и проводимых мероприятий.



Современные цифровые технологии не только сопровождают человека во время посещения музея и формируют его маршрут по экспозиции, но и дают новый опыт посещения музея.

Безусловно, наш выбор мультимедиа решений зависел от задач, которые нам необходимо решить. Подбор мультимедиа средств приобрёл комплексный характер, формируя интерактивный музей.

Рассмотрим основные задачи, которые решают мультимедиа средства:

1. Новые впечатления от посещения музейной комнаты.

2. Наглядный показ того, что показать невозможно.

3. Коммуникация музейной комнаты с посетителями.

4. Навигация по музейному или выставочному пространству.

5. Создание WOW-эффекта.

6. Побуждение посетителя посетить музей повторно.



Есть события, забыть о которых никто не имеет права. Они навсегда остаются в народной памяти. Афганская война, война в Чечне, Сирии… Там, где гибнут молодые, сильные люди, время как бы останавливается. И никогда не проходит боль от утраты близких. В афганской кампании принимало участие около четырёхсот жителей Мичуринска и Мичуринского района, 13 наших земляков не вернулись с полей сражений, 17 получили ранения, 11 стали инвалидами. 154 мичуринца возвратились с необъявленной войны с орденами и медалями. В этой комнате по частичкам собрана память о тех, кто воевал в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии. Это наша история, от которой мы не имеем право отворачиваться. Собираясь здесь, мы вновь пытаемся донести до подрастающего поколения правду.



Молодые люди должны знать и понимать каким трудом и подвигом куётся мир. Дорогие ветераны, ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах, вы достойный пример для всех нас!

Проведение мероприятий в музейной комнате «Боевой славы» всегда способствует формированию у детей чувства любви к Родине, воспитанию у них гордости за свою страну, свой родной край, трудовые и ратные подвиги прославленных земляков, пробуждению стремления и желания изучать героическое прошлое города, области, страны, в которой живут, а также нравственному становлению личности.

Cтоит отметить, что работа в музейной комнате ведется в разных направлениях: проводятся встречи с интересными людьми, ветеранами Великой отечественной войны, воинами -интернационалистами, продолжается сбор материалов для будущего музея «Восславим подвиг живых», организуется шефство над семьями погибших, выпускается «Календарь знаменитых дат» и многое другое.



Прошла Афганская война, закончилась, но не для матерей, отцов, жен и детей, которые потеряли там своих близких. Не для ветеранов Афгана, которым снятся кошмарные взрывы. А погибшие мальчики были так молоды, они мечтали о любви и радостях жизни, и ради их памяти, ради их несбывшихся надежд будем жить, беречь мир, любить, надеяться, хранить память о них и о выживших в Афгане.



Мичуринское местное отделение тамбовской области общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов афганистана" Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. Школьники в настоящее время мало знают о подвигах героев интернациональных войн и военных конфликтах. Возникает постоянная необходимость приблизить немеркнущие подвиги народа, примеры гражданского долга к сознанию, чувствам ребят, приобщить их к истокам героизма предыдущего поколения , укрепить живую связь времен и поколений.Патриотизм - одна из базовых составляющих личности гражданина, выражающаяся в чувстве любви, гордости, признания своему Отечеству, его истории и культуре, традициям, в осознании гражданского долга перед ним, в готовности к защите его интересов, формированию у учащихся чувства готовности к выполнению своего гражданского долга и конституционных обязанностей.Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.Гражданин и патриот начинается в школе: прежде чем стать гражданином и патриотом Родины, школьник должен научиться быть гражданином и патриотом своей школы, знать ее историю, активно участвовать во всех делах и акциях школы.Мы живём в непростое время. Всё труднее учить добру и милосердию, находить образец для подражания, проводить трогающие душу встречи, праздники, уроки. Но делать это надо во имя будущего. Жизнь продолжается и, по-прежнему нужны людям доброта, любовь к Родине, своим родным и близким. Память о прошлом, желание и стремление к преобразованию, т.е. формирование активной жизненной позиции и высокой нравственности - эти понятия должны жить, не устаревая, передаваясь из поколения к поколению. Любой музей, а особенно школьный, это именно то место, где лучше всего идет процесс утверждения этих ценностей.Любой музей, а музейная комната «Боевой Славы» в особенности, один из самых благодатных факторов воздействия на душу. Здесь воспитательное воздействие начинается с первых шагов. Сама обстановка, оформление, запах – всё вызывает волнение, трепет души и интерес. Именно здесь, в музее, узнают ребята неизвестные страницы истории родного края, о людях, которых хорошо знают, но не знали об их значимости и роли в жизни города. Это мощная река жизни, которая пробуждает лучшие мысли и чувства своих посетителей через уроки, экскурсии, встречи и праздники. Проведение ежегодных традиционных дел и акций развивает умение трудиться, сотрудничать, коллективно решать творческие задачи, желание совершать гражданские поступки, так как дела, в которых они участвуют, несут в себе патриотический смысл, а значит все это - гражданские поступки. Главным методом образовательной деятельности, который предлагался и для музейной сферы деятельности, становился экскурсионный метод.– отмечал один из основоположников экскурсионной школы в отечественном образовании И. М. Гревс. Главная цель нашей музейной комнаты – бережно собирать и сохранять знания об истории родного края, а также делиться этими знаниями с посетителями. Чтобы экспозиция была интересной и доступной для понимания, она должна быть не только хорошо продумана, но и грамотно расположена в выставочном зале. Решить сложную задачу по планированию и распределению пространства можно с помощью специально подобранных витрин и стендов.Все они посвящены интернациональным локальным войнам и военным конфликтам за пределами Российской Федерации, а так же погибшим и ныне живущим ветеранам. Недавно стенды пополнились фотографиями о результатах деятельности ММО ТО ООО «РСВА».Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской школе является формирование патриотизма, что имеет огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе возвышенных чувств уважения к национальным святыням укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. Актуальность патриотического воспитания школьников на сегодняшний день невозможно переоценить.Стенды отличаются от витрин тем, что экспонаты на них размещаются в открытом виде. Они покрыты специальным составом для защиты от пыли и влаги. Как и витрины, стенды мы установили вдоль стен и развесили на стенах.Стеклянные витрины позволяют посетителям осмотреть экспонаты со всех сторон. Поэтому оптимальным выбором становится витрина как минимум с тремя стеклянными стенками, которые и установлены в нашей музейной комнате. Витрины с непрозрачной задней стенкой подошли для расстановки у стен. Таким образом, появилась возможность справа и слева от экспонатов расположить фотографии, иллюстрации и текстовые описания.Размеры витрин могут разный – здесь выбор зависел от особенностей экспонатов. Витрины обладают надёжной конструкцией. Качество, прочность и долговечность материалов чрезвычайно важны, ведь поток посетителей в нашем музее обычно довольно большой, среди них могут быть дети, которые не всегда аккуратны. Использование качественной фурнитуры и ударопрочного стекла – гарантия долгого срока службы витрин и надлежащей защиты выставляемых предметов. Доступ к содержимому обеспечивается за счёт стеклянных дверец, которые запираются на замок. Для многих экспонатов в музейной комнате пыль – настоящий враг, поэтому важно, чтобы витрины были максимально герметичными. Так они защитят выставочные образцы от засорения, влаги, перепадов температуры.Несколько витрин демонстрируют личные архивы документов и фото, принадлежащих ветеранам. Они оформлены орденами, представлены письма бойцов с войн. Стенды и витрины повествуют об основных событиях каждого года войны. Таким образом, посетители музейной комнаты могут узнать о конкретных участниках войн, которые родились и живут в нашем городе, связать эту информацию с хронологией важных событий военного времени, ощутить это непростое время в письмах с войн и военных конфликтов.Напомним, что в преддверии Дня Победы в 2019 г. по инициативе Мичуринского отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» открылась музейная комната «Боевой Славы» (ул. Гоголевская, 88-а).Открыл музейную комнату глава города Максим Викторович Харников, военный комиссар по городу и районам Геннадий Макаров и председатель мичуринского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» Игорь Волков.В этой комнате по частичкам собрана память о тех, кто воевал в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии. Это наша история, от которой мы не имеем право отворачиваться. Очень важно доносить до подрастающего поколения правду. Молодые люди должны знать и понимать каким трудом и подвигом куётся мир. Дорогие ветераны, ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах, вы достойный пример для всех нас. Администрация будет продолжать поддерживать вашу инициативу по развитию патриотического направления.В комнате «Боевой славы» выставлено более 100 экспонатов. Экспозиция собрана из вещей ветеранов боевых действий: в основном — это элементы военной экипировки и снаряжения, книги и журналы, посвящённые военной тематике. В музейной комнате также расположены иллюстрированные стенды, на которых представлена информация о мичуринских воинах-интернационалистах.В данный период времени ведутся строительные работы во втором, смежном помещении, где планируется расположить дополнительную экспозицию.Как упоминалось выше и как видно на фото, в музейной комнате планируется укладка напольного покрытия. Один из наиболее популярных видов напольного покрытия– это линолеум.Одним из самых востребованных видов напольного покрытия на сегодня считается линолеум, поскольку используя его, можно действительно сделать симпатичным интерьер, добавив уюта, разнообразив пространство. Огромным плюсом является и тот факт, что укладка линолеума- процесс относительно несложный. Однако он имеет ряд тонкостей и нюансов, знать о которых лучше заранее, особенно, если работу планирует проводить самостоятельно, без привлечения специалистов.Организованные ремонтные работы направлены на решение актуальной проблемы, связанной с негативным влиянием на обеспечение комфорта посетителей. Наши действия направлены на усовершенствование смежного с музейной комнатой помещения.Как упоминалось выше и как видно на фото, в музейной комнате планируется укладка напольного покрытия. Один из наиболее популярных видов напольного покрытия– это линолеум.Одним из самых востребованных видов напольного покрытия на сегодня считается линолеум, поскольку используя его, можно действительно сделать симпатичным интерьер, добавив уюта, разнообразив пространство. Огромным плюсом является и тот факт, что укладка линолеума- процесс относительно несложный. Однако он имеет ряд тонкостей и нюансов, знать о которых лучше заранее, особенно, если работу планирует проводить самостоятельно, без привлечения специалистов.Что касается внутренней отделки стен, нам пришлось задуматься, как правильно сделать, а какие материалы выбрать.Отделка стен в помещении началась с выбора подходящих материалов. При покупке было необходимо обращать внимание на такие нюансы, как тип выбираемого покрытия, фактуру, способ монтажа, эксплуатационные качества, а также характеристики самой постройки.Ремонт помещения включает в себя комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния прилегающего к музейной комнате помещения и восстановлению его ресурса.Со временем происходят различные химические реакции и физические процессы, которые могут нанести вред здоровью посетителей. Например, разрушающийся под атмосферным воздействием слой лакокрасочных материалов превращается в пыль и попадает в дыхательные пути. Поэтому наша организация приняла решение приступить к ремонтным работам в смежном помещении,что позволит расширить аудиторию и позволит проводить важные мероприятия в более приятной и комфортной обстановке.Жизнь подтверждает, что нельзя вдохновить человека на подвиг, не преклонившись перед подвигом, уже совершённым. Мы не вправе предать забвению то, что было нашей славой и по праву обязано перейти в память и дела последующих поколений.Наша музейная комната с его разносторонней краеведческой и идейно-нравственной работой является хорошим помощником в деле воспитания подрастающего поколения. Это «мастерская» для формирования детской души, хорошая и добрая, умная и содержательная. Своим оформлением и содержанием он вызывает интерес посетителей. Здесь есть вещи, книги, документы, реликвии, которые ребятам в силу их любознательности всегда интересны. Здесь, как нигде, великолепно переплетаются интересы разных возрастов. Здесь всем интересно. Одним – фотографии на стенде дорогих и близких людей, другим – история локальных войн и военных конфликтов, кто-то изучает монеты, привезённые из-за пределов РФ. Именно здесь пробуждается общественная активность и гражданственность.Музейная работа методически разнообразна и это разнообразие поражает своей новизной и размахом. В такой работе легко внедряются новые формы и методы нравственного воздействия на душу и сердце посетителей. Здесь воедино сливаются опыт общения, интерес посетителей, их реакция и переживания на увиденное и услышанное. Конечно, восприятие увиденного у каждого своё, индивидуальное: у первоклассника и выпускника школы, у ветерана и жителей города Мичуринска и мичуринского района. Каждый видит и воспринимает близко то, что ему более понятно и дорого. Да, по-разному мы смотрим, но едины в одном: музей всех заставляет волноваться и переживать. Здесь пробуждаются лучшие струны человеческой души. А раз это так, значит, музей достигает своей главной цели – он воспитывает лучшие качества человека. Поэтому музейная комната «Боевой славы» и должна жить в память о прошлом ради нашего будущего!У музея свой язык. Язык музейных реликвий – документы, вещи, книги, грамоты, оружие. Безмолвные свидетели прошлой жизни, они волнуют не меньше, так как пробуждают добрые, неведомые раньше чувства, и оживают во время экскурсий, уроков, встреч, праздников, наполняя чувством гордости и любви к своему народу, к Родине. Музей – Книга Памяти всего ценного из того, что было, которая передаётся, как эстафета поколениям нынешним и будущим.Работа нашей музейной комнаты лучшее тому подтверждение. Из года в год растёт число проводимых в музее мероприятий, музей стал центром идейно-нравственного воспитания подрастающего поколения г. Мичуринска и мичуринского района.Ежегодно в музейной комнате «Боевой Славы» нашей ветеранской организацией проводятся уроки мужества . Они посвящены памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, воинам-интернационалистам. Главное направление всех мероприятий, проводимых в музейной комнате по патриотическому воспитанию - сохранение преемственности поколений на основе исторической памяти, примеров героического прошлого народа.Школьникам нужны героические образы, ибо с детства в их сознание должны входить высокие понятия: долг, ответственность, верность, подвиг, патриотизм.В современный век цифровизации и перевода все большей и большей информации в электронный вид, естественно встает вопрос о том, а как же в дальнейшем взаимодействовать с таким огромным объемом информации, как, возможно, его визуализировать.Одним из таких способов является использование интерактива, а в частности интерактивного стола, потому что при таком способе восприятие информации улучшается, а возможности взаимодействия с информацией увеличивается - она становится более наглядной и доступной для понимания. А особенно интересны такие устройства будут детям. Ведь кто как не они всегда открыты чему-то новому?В нашей музейной комнате такой интерактивный стол приобрёлся и установлен в зале, в котором представленные экспонаты требуют больше информации, чем представлена около них. Также данный интерактивный стол может быть использован в самом начале экскурсионного маршрута для, например, ознакомления с начальными знаниями о музее.Ещё одним приобретением, касающегося технического оснащения, стала покупка музыкального центра и сканера. Это стало возможным, благодаря средствам гранта в форме субсидии из бюджета Администрации Тамбовской области.Все приобретённые стенды, техническое оснащение и стройматериалы для завершения ремонтных работ в музейной комнате «Боевой славы», расположенной по адресу: ул. Гоголевская,88 а, позволят проводить мероприятия в более качественном формате и будут продолжать способствовать изучению и популяризации исторического наследия всех поколений жителей родного города, а так же поспособствуют воспитанию гражданственности и патриотизма, любви к родному краю, потребности к изучению истории и культуры родного края, поддерживая таким образом цель работы музейной комнаты, а именно: патриотическое воспитание подрастающего поколения не только на славном воинском прошлом нашего народа, но и на доблести, славе, подвигах героев, воевавших в горячих точках современной России, сохранение памяти о воинах-интернационалистах, исполнявших свой воинский долг за пределами России.Сенсорный стол стал настоящим прорывом для деятельности ветеранской организации, так как открывают широчайшие возможности. Интерактивный стол можно использовать в качестве информационного стенда, знакомящего посетителей с коллекциями музея, как витрину, с демонстрацией экспонатов, недоступных для просмотра вживую, как интерактивное табло со справочной информацией или обучающее устройство для детей.В наше время интерактивные столы пользуются огромной популярностью во всех типах музейных организаций и часто заменяют собой значительную часть экспозиции.В настоящее время наблюдается широкое внедрение информационных технологий во все сферы деятельности мирового сообщества, в том числе – в сферу культуры и в частности – в деятельность музеев. Наша ветеранская организация провела огромную работу на предмет грамотно подобранного мультимедиа для музейной комнаты и проводимых мероприятий.Современные цифровые технологии не только сопровождают человека во время посещения музея и формируют его маршрут по экспозиции, но и дают новый опыт посещения музея.Безусловно, наш выбор мультимедиа решений зависел от задач, которые нам необходимо решить. Подбор мультимедиа средств приобрёл комплексный характер, формируя интерактивный музей.Рассмотрим основные задачи, которые решают мультимедиа средства:1. Новые впечатления от посещения музейной комнаты.2. Наглядный показ того, что показать невозможно.3. Коммуникация музейной комнаты с посетителями.4. Навигация по музейному или выставочному пространству.5. Создание WOW-эффекта.6. Побуждение посетителя посетить музей повторно.Есть события, забыть о которых никто не имеет права. Они навсегда остаются в народной памяти. Афганская война, война в Чечне, Сирии… Там, где гибнут молодые, сильные люди, время как бы останавливается. И никогда не проходит боль от утраты близких. В афганской кампании принимало участие около четырёхсот жителей Мичуринска и Мичуринского района, 13 наших земляков не вернулись с полей сражений, 17 получили ранения, 11 стали инвалидами. 154 мичуринца возвратились с необъявленной войны с орденами и медалями. В этой комнате по частичкам собрана память о тех, кто воевал в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии. Это наша история, от которой мы не имеем право отворачиваться. Собираясь здесь, мы вновь пытаемся донести до подрастающего поколения правду.Молодые люди должны знать и понимать каким трудом и подвигом куётся мир. Дорогие ветераны, ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах, вы достойный пример для всех нас!Проведение мероприятий в музейной комнате «Боевой славы» всегда способствует формированию у детей чувства любви к Родине, воспитанию у них гордости за свою страну, свой родной край, трудовые и ратные подвиги прославленных земляков, пробуждению стремления и желания изучать героическое прошлое города, области, страны, в которой живут, а также нравственному становлению личности.Cтоит отметить, что работа в музейной комнате ведется в разных направлениях: проводятся встречи с интересными людьми, ветеранами Великой отечественной войны, воинами -интернационалистами, продолжается сбор материалов для будущего музея «Восславим подвиг живых», организуется шефство над семьями погибших, выпускается «Календарь знаменитых дат» и многое другое.Прошла Афганская война, закончилась, но не для матерей, отцов, жен и детей, которые потеряли там своих близких. Не для ветеранов Афгана, которым снятся кошмарные взрывы. А погибшие мальчики были так молоды, они мечтали о любви и радостях жизни, и ради их памяти, ради их несбывшихся надежд будем жить, беречь мир, любить, надеяться, хранить память о них и о выживших в Афгане.



