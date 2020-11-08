В Мичуринске состоялась памятная встреча с воинами-интернационалистами Комментариев: 0



В этот день состоялось чествование кавалеров ордена Красной Звезды, учреждённого для награждения за большие заслуги в деле обороны СССР, как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности. Трубочкин Валерий Иванович, Антонов Александр Григорьевич и Похорский Виталий Николаевич удостоились чести быть награждёнными этим знаком отличия за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни.



Для увековечения подвигов солдат, честно служивших родной стране создана музейная комната «Боевой славы» в преддверии Дня Победы в 2019 году по инициативе Мичуринского отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» во главе с председателем правления Игорем Ивановичем Волковым.



Мысль о создании и открытии комнаты «Боевой славы» родилась давно. Дело в том, что тринадцать человек, погибших в Афганистане, являются жителями Мичуринска и Мичуринского района. Этому событию предшествовала большая кропотливая работа: нахождение спонсорской помощи, необходимой для проведения ремонта помещения, отведенного под будущий музей, оформление стендов, витрин, сбор книг, газетных материалов, фотодокументов, рассказывающих о событиях афганской войны, посещение семей погибших, составление списков воинов-интернационалистов, заполнение анкет, создание музейного фонда, состоящего из писем, фотографий, документов, наград, похоронок, грамот и личных вещей тех, кто не вернулся из Афганистана, Чечни, Сирии…



Все здесь строго, торжественно-скорбно.



Мичуринская местная организация Тамбовского регионального отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана» — одна из старейших в области. Ее возглавляет Игорь Иванович Волков, много сделавший и делающий для повышения статуса организации, сплочения ее рядов. Именно ему удалось разнообразить и активизировать деятельность ММО ТРО «РСВА», оказывающей помощь семьям погибших в Афганистане. На счету правления и организации очень много добрых дел. В этом, безусловно, немалая заслуга ее председателя.



- Есть события, забыть о которых никто не имеет права. Они навсегда остаются в народной памяти. Афганская война, война в Чечне, Сирии… Там, где гибнут молодые, сильные люди, время как бы останавливается. И никогда не проходит боль от утраты близких.



В афганской кампании принимало участие около четырёхсот жителей Мичуринска и Мичуринского района, 13 наших земляков не вернулись с полей сражений, 17 получили ранения, 11 стали инвалидами. 154 мичуринца возвратились с необъявленной войны с орденами и медалями.



В этой комнате по частичкам собрана память о тех, кто воевал в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии. Это наша история, от которой мы не имеем право отворачиваться. Сегодня в очередной раз мы собрались здесь, чтобы вновь попытаться донести до подрастающего поколения правду. Молодые люди должны знать и понимать каким трудом и подвигом куётся мир. Дорогие ветераны, ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах, вы достойный пример для всех нас! — обратилась к собравшимся помощник председателя правления ММО ТО ООО «РСВА» Надежда Александровна Портных.



Проведение очередного мероприятия 5 ноября в музейной комнате «Боевой славы» поспособствовало формированию у детей чувства любви к Родине, воспитанию у них гордости за свою страну, свой родной край, трудовые и ратные подвиги прославленных земляков, пробуждению стремления и желания изучать героическое прошлое города, области, страны, в которой живут, а также нравственному становлению личности.



Стоит отметить, что работа в музее ведется в разных направлениях: проводятся встречи с интересными людьми, ветеранами Великой отечественной войны, воинами - интернационалистами, продолжается сбор материалов для будущего музея «Восславим подвиг живых», организуется шефство над семьями погибших, выпускается «Календарь знаменитых дат» и многое другое. Именно в одну из таких знаменательных дат, День военного разведчика, возникла мысль организовать одну из запоминающихся и нужных встреч.



На радость собравшихся обучающихся в этот по-осеннему пасмурный и холодный день нашли время для тёплой встречи наши герои.



Слово было предоставлено председателю Мичуринской городской окружной общественной организации Тамбовской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Мичуринская городская организация Тамбовской областной организации ветеранов) Трубочкину Валерию Ивановичу.



Валерий Иванович родился 03.06.1953 года в г. Мичуринске. В 1968 году окончил восьмилетнюю школу № 89 на станции Кочетовка, а в 1970 году – среднюю школу № 19 (в настоящее время там располагается детско-юношеская спортивная школа). После окончания школы поступил в Тамбовское артиллерийско-техническое училище, которое с отличием закончил в 1973 году; был направлен в учебную танковую дивизию в поселок городского типа Десна Черниговской области.



1975-1977 гг. спец. командировка в Республику Куба.



1977-1983 гг. – батальон охраны штаба Киевского военного округа.



1983-1986 гг. – Южная группа войск (Венгрия).



1986-1988 гг. – Демократическая республика Афганистан (Шиндат, Кабул).



1988-1991 гг. – старший офицер службы ракетно-артиллерийского вооружения Киевского военного округа.



1991-1994 гг. – начальник отдела снабжения ракетами и боеприпасами Министерства обороны Украины.



Воинское звание- полковник. Награжден Орденами «Красной Звезды» и «За службу Родине III степени».



После увольнения в запас проживал в г. Киеве, а в июне 2017 года вернулся в г. Мичуринск.



Трубочкин Валерий Иванович является членом городской ветеранской организации с марта 2019 года. В организацию рекомендован Мичуринским местным отделением Тамбовской областной общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».



В соответствии с планом работы организации принимал активное участие во многих мероприятиях: митингах, шествиях, возложениях ритуальных венков и цветов к мемориалам и памятникам в День Победы, День Памяти и скорби.



Являлся участником Фестиваля некоммерческих общественных организаций, выставки «День Садовода», Форума Общественной палаты России «Сообщество», мероприятий «День призывника», областных военно-спортивных игр «В зоне повышенного внимания», «Одиночная подготовка воина-разведчика», мероприятий в День неизвестного солдата, День Героев Отечества.



Валерий Иванович ведёт активную работу по патриотическому воспитанию молодежи: проводил «Уроки Мужества» в школе № 19, в детско-юношеской спортивной школе и сегодня посчитал за честь выступить с напутственным словом, обращаясь к собравшимся представителям молодого поколения.



— Любите родину и будьте готовы ее защитить. Будьте профессионалами своего дела и находитесь на своем месте. Хотелось бы, чтобы будущее поколение имело хорошие знания. Все надо учить! И химию, и физику, и географию, а не быть недорослем. Патриотизм нужно развивать, любовь к родине, желание проявить себя всегда и везде. Никогда не прятаться. Нужно быть здоровым, физически подготовленным, заниматься физкультурой.- отметил Валерий Иванович Трубочкин.



В память о встрече Валерию Ивановичу вручили грамоту и издания книг о локальных войнах и межнациональных конфликтах.



Виталий Николаевич Похорский также принимал участие в боевых действиях в Афганистане.



Присутствующие с удовольствием слушали биографические выдержки из жизни Виталия Николаевича.



Родился он в многодетной семье, где было девять детей.



После окончания школы в 1983 году Виталий принял решение поступать в Тамбовский педагогический институт на исторический факультет. Любовь к этому предмету привил ему директор школы, который его преподавал, А. Н. Горелов.



В школе Виталий учился без троек. Поэтому, получив вдруг на одном из вступительных экзаменов «удовлетворительно», так расстроился, что сгоряча забрал документы, хотя при небольшом конкурсе вполне бы смог поступить. Отдал документы в сельскохозяйственный техникум на отделение механизации. В группе с ним оказались пять одноклассников. Потом трое из них служили с ним в Афганистане. Отсрочек тогда в учебных заведениях не было, и 8 апреля 1983 года Виталий Похорский получил повестку. Через неделю прибыл с вещами в военкомат. Путь в Афганистан прошёл через Тамбов, Калинин, потом Душанбе, куда добирались самолётом. На поезде отправились в Термез, а потом на машинах — в учебный пункт в Учкизил (уже в Узбекистане). Там готовили две роты для отправки в Афганистан. К августу 1984 года Виталий находился в карантине в городе Гермес-2. Его, как и других солдат, готовили к службе в ремонтных частях. После трёх месяцев учебки молодого солдата отправили в Афганистан. Виталий оказался в 201-й дивизии, в 149-м полку, в первой миномётной батарее, которую почему-то называли карманной артиллерией. За время службы бывало всякое. Самым страшным было оправлять друзей на родину «Грузом-200».



«Много хорошего было, несмотря на то, что шла война. Довелось и горького хлебнуть. Но то, что вложили в меня родители, помогало выстоять и выдержать всё. Здоровый русский дух жил во многих из нас, — вспоминает Виталий Николаевич. Два года служил Виталий Похорский в Южном Кундузе. Была в жизни Виталия Николаевича боевая операция, о которой, как в песне Владимира Высоцкого, поётся: «Мне этот бой не забыть никогда…». Осень 1985 года. Наших бойцов на вертушках забросили в горы. Полмесяца под дождём. А на афганской земле это мелкая, непрекращающаяся изморось. Изнурение в таких условиях было просто нечеловеческим, но ни в одном из писем родным Виталий ни разу не пожаловался на трудности. Солдат! И вот по команде он вместе с товарищами поднимается к вершине одной из самых высоких гор. Место это под названием Долина смерти хорошо знакомо тем, кто служил в Афганистане. Внезапно попали в засаду. И тут началось… Видимость нулевая. Куда стрелять? Из кромешной тьмы летят в сторону наших солдат смертоносные огоньки. К счастью, в этом страшном бою все бойцы подразделения, в котором служил Виталий Похорский, остались живы, даже никто не был ранен. И вот Афганистан позади, но он навсегда остался в памяти защитника Отечества, награждённого медалями «За воинскую доблесть», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. Но самая памятная из наград — орден Красной Звезды, который вручили ему уже после увольнения в запас. Удостоен его ветеран афганской войны за операцию, проведенную в 7 марта 1986 года.



А было так. Когда наши солдаты и офицеры выехали из расположения полка, то колонну близ Талукана обстреляли. Был ранен в живот водитель. Виталий, рискуя жизнью, вытащил его из кабины. Миномётчики получили задание — подавить огонь. Машину, в которой находился Виталий Похорский, подбили. Погиб москвич В. Рассадихин. Три бойца, в том числе и Виталий Николаевич, получили ранения. Их погрузили в вертолёт и отправили в госпиталь. В мае 1986 года последовало увольнение в запас.



После возвращения из армии Виталий Николаевич пошёл трудиться в родную Круглинскую школу. Его педагогическая деятельность началась 15 августа 1986 года и продолжается до сих пор. Урок ОБЖ – самый любимый у школьников. И не удивительно! Ведь его проводит Герой!



За минувшие годы было всякое в жизни воина-интернационалиста. Но он — из плеяды сильных духом, а потому ему всё по плечу.

Сейчас по-разному оцениваются в обществе и характер этой войны, и её последствия. Но нельзя перечеркнуть отвагу и мужество наших солдат и офицеров, достойно выполнивших на афганской земле воинский долг. Они продолжили славные боевые традиции русского воинства, Советской Армии. Нам есть на кого равняться, с кого брать пример. Дело чести каждого – быть достойным героического прошлого нашего Отечества, его верных сынов и дочерей.



После выступления Виталию Николаевичу вручили грамоту и памятный подарок.



В заключении Александр Григорьевич Антонов, ветеран войны в Афганистане , отметил важность проводимых мероприятий не только для подрастающего поколения, но и для воинов-интернационалистов, участников локальных войн и военных конфликтов.



-Молодое поколение в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценою своей жизни выполнял приказ Родины за ее пределами. Наши соотечественники самоотверженно решали интернациональные задачи в Афганистане, проявили мужество во время агрессии Грузии против Южной Осетии, в других «горячих точках». Вы должны гордиться тем, что на страже Российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства, — в боевом строю или на гражданском поприще. Война – явление страшное, жестокое. Но пока существуют на Земле злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые наносят раны людям, уносят из жизни сыновей. Российским людям свойственна особая любовь к родному краю, к месту, где они выросли, к своей Родине. Эта любовь испокон века проявляется в их готовности защищать, не жалея жизни, свое Отечество, — заявил в своём выступлении Александр Григорьевич.



На память о встрече ветерану вручили грамоту и памятные наручные часы с логотипом «РСВА».



Прошла Афганская война, закончилась, но не для матерей, отцов, жен и детей, которые потеряли там своих близких. Не для ветеранов Афгана, которым снятся кошмарные взрывы. А погибшие мальчики были так молоды, они мечтали о любви и радостях жизни, и ради их памяти, ради их несбывшихся надежд будем жить, беречь мир, любить, надеяться, хранить память о них и о выживших в Афгане.



Думая о будущем, нельзя забывать прошлое и ММО ТО ООО «РСВА», понимая это, стремится к тому, чтобы память о воинах-интернационалистах, героях, воевавших и погибших в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии, жила в сердцах мичуринцев.



Хочется поблагодарить главу администрации Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина и главу города Мичуринска Тамбовской области Максима Викторовича Харникова, а так же депутата Государственной думы Полякова А.А., директора ООО АСБ Хохлова Ю.М. за помощь в проведении этого значимого мероприятия. Организовать и провести встречу удалось благодаря поддержке Фонда Президента Российской Федерации. В г. Мичуринске 5 ноября 2020 г. в комнате «Боевой славы», расположенной по адресу ул. Гоголевская, 88-а, состоялась памятная встреча обучающихся МБОУ СОШ № 18 г. Мичуринска и воинов-интернационалистов, участников боевых действий в Афганистане, приуроченная ко Дню военного разведчика.В этот день состоялось чествование кавалеров ордена Красной Звезды, учреждённого для награждения за большие заслуги в деле обороны СССР, как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности. Трубочкин Валерий Иванович, Антонов Александр Григорьевич и Похорский Виталий Николаевич удостоились чести быть награждёнными этим знаком отличия за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни.Для увековечения подвигов солдат, честно служивших родной стране создана музейная комната «Боевой славы» в преддверии Дня Победы в 2019 году по инициативе Мичуринского отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» во главе с председателем правления Игорем Ивановичем Волковым.Мысль о создании и открытии комнаты «Боевой славы» родилась давно. Дело в том, что тринадцать человек, погибших в Афганистане, являются жителями Мичуринска и Мичуринского района. Этому событию предшествовала большая кропотливая работа: нахождение спонсорской помощи, необходимой для проведения ремонта помещения, отведенного под будущий музей, оформление стендов, витрин, сбор книг, газетных материалов, фотодокументов, рассказывающих о событиях афганской войны, посещение семей погибших, составление списков воинов-интернационалистов, заполнение анкет, создание музейного фонда, состоящего из писем, фотографий, документов, наград, похоронок, грамот и личных вещей тех, кто не вернулся из Афганистана, Чечни, Сирии…Все здесь строго, торжественно-скорбно.Мичуринская местная организация Тамбовского регионального отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана» — одна из старейших в области. Ее возглавляет Игорь Иванович Волков, много сделавший и делающий для повышения статуса организации, сплочения ее рядов. Именно ему удалось разнообразить и активизировать деятельность ММО ТРО «РСВА», оказывающей помощь семьям погибших в Афганистане. На счету правления и организации очень много добрых дел. В этом, безусловно, немалая заслуга ее председателя.- Есть события, забыть о которых никто не имеет права. Они навсегда остаются в народной памяти. Афганская война, война в Чечне, Сирии… Там, где гибнут молодые, сильные люди, время как бы останавливается. И никогда не проходит боль от утраты близких.В афганской кампании принимало участие около четырёхсот жителей Мичуринска и Мичуринского района, 13 наших земляков не вернулись с полей сражений, 17 получили ранения, 11 стали инвалидами. 154 мичуринца возвратились с необъявленной войны с орденами и медалями.В этой комнате по частичкам собрана память о тех, кто воевал в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии. Это наша история, от которой мы не имеем право отворачиваться. Сегодня в очередной раз мы собрались здесь, чтобы вновь попытаться донести до подрастающего поколения правду. Молодые люди должны знать и понимать каким трудом и подвигом куётся мир. Дорогие ветераны, ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах, вы достойный пример для всех нас! — обратилась к собравшимся помощник председателя правления ММО ТО ООО «РСВА» Надежда Александровна Портных.Проведение очередного мероприятия 5 ноября в музейной комнате «Боевой славы» поспособствовало формированию у детей чувства любви к Родине, воспитанию у них гордости за свою страну, свой родной край, трудовые и ратные подвиги прославленных земляков, пробуждению стремления и желания изучать героическое прошлое города, области, страны, в которой живут, а также нравственному становлению личности.Стоит отметить, что работа в музее ведется в разных направлениях: проводятся встречи с интересными людьми, ветеранами Великой отечественной войны, воинами - интернационалистами, продолжается сбор материалов для будущего музея «Восславим подвиг живых», организуется шефство над семьями погибших, выпускается «Календарь знаменитых дат» и многое другое. Именно в одну из таких знаменательных дат, День военного разведчика, возникла мысль организовать одну из запоминающихся и нужных встреч.На радость собравшихся обучающихся в этот по-осеннему пасмурный и холодный день нашли время для тёплой встречи наши герои.Слово было предоставлено председателю Мичуринской городской окружной общественной организации Тамбовской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (Мичуринская городская организация Тамбовской областной организации ветеранов) Трубочкину Валерию Ивановичу.Валерий Иванович родился 03.06.1953 года в г. Мичуринске. В 1968 году окончил восьмилетнюю школу № 89 на станции Кочетовка, а в 1970 году – среднюю школу № 19 (в настоящее время там располагается детско-юношеская спортивная школа). После окончания школы поступил в Тамбовское артиллерийско-техническое училище, которое с отличием закончил в 1973 году; был направлен в учебную танковую дивизию в поселок городского типа Десна Черниговской области.1975-1977 гг. спец. командировка в Республику Куба.1977-1983 гг. – батальон охраны штаба Киевского военного округа.1983-1986 гг. – Южная группа войск (Венгрия).1986-1988 гг. – Демократическая республика Афганистан (Шиндат, Кабул).1988-1991 гг. – старший офицер службы ракетно-артиллерийского вооружения Киевского военного округа.1991-1994 гг. – начальник отдела снабжения ракетами и боеприпасами Министерства обороны Украины.Воинское звание- полковник. Награжден Орденами «Красной Звезды» и «За службу Родине III степени».После увольнения в запас проживал в г. Киеве, а в июне 2017 года вернулся в г. Мичуринск.Трубочкин Валерий Иванович является членом городской ветеранской организации с марта 2019 года. В организацию рекомендован Мичуринским местным отделением Тамбовской областной общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».В соответствии с планом работы организации принимал активное участие во многих мероприятиях: митингах, шествиях, возложениях ритуальных венков и цветов к мемориалам и памятникам в День Победы, День Памяти и скорби.Являлся участником Фестиваля некоммерческих общественных организаций, выставки «День Садовода», Форума Общественной палаты России «Сообщество», мероприятий «День призывника», областных военно-спортивных игр «В зоне повышенного внимания», «Одиночная подготовка воина-разведчика», мероприятий в День неизвестного солдата, День Героев Отечества.Валерий Иванович ведёт активную работу по патриотическому воспитанию молодежи: проводил «Уроки Мужества» в школе № 19, в детско-юношеской спортивной школе и сегодня посчитал за честь выступить с напутственным словом, обращаясь к собравшимся представителям молодого поколения.— Любите родину и будьте готовы ее защитить. Будьте профессионалами своего дела и находитесь на своем месте. Хотелось бы, чтобы будущее поколение имело хорошие знания. Все надо учить! И химию, и физику, и географию, а не быть недорослем. Патриотизм нужно развивать, любовь к родине, желание проявить себя всегда и везде. Никогда не прятаться. Нужно быть здоровым, физически подготовленным, заниматься физкультурой.- отметил Валерий Иванович Трубочкин.В память о встрече Валерию Ивановичу вручили грамоту и издания книг о локальных войнах и межнациональных конфликтах.Виталий Николаевич Похорский также принимал участие в боевых действиях в Афганистане.Присутствующие с удовольствием слушали биографические выдержки из жизни Виталия Николаевича.Родился он в многодетной семье, где было девять детей.После окончания школы в 1983 году Виталий принял решение поступать в Тамбовский педагогический институт на исторический факультет. Любовь к этому предмету привил ему директор школы, который его преподавал, А. Н. Горелов.В школе Виталий учился без троек. Поэтому, получив вдруг на одном из вступительных экзаменов «удовлетворительно», так расстроился, что сгоряча забрал документы, хотя при небольшом конкурсе вполне бы смог поступить. Отдал документы в сельскохозяйственный техникум на отделение механизации. В группе с ним оказались пять одноклассников. Потом трое из них служили с ним в Афганистане. Отсрочек тогда в учебных заведениях не было, и 8 апреля 1983 года Виталий Похорский получил повестку. Через неделю прибыл с вещами в военкомат. Путь в Афганистан прошёл через Тамбов, Калинин, потом Душанбе, куда добирались самолётом. На поезде отправились в Термез, а потом на машинах — в учебный пункт в Учкизил (уже в Узбекистане). Там готовили две роты для отправки в Афганистан. К августу 1984 года Виталий находился в карантине в городе Гермес-2. Его, как и других солдат, готовили к службе в ремонтных частях. После трёх месяцев учебки молодого солдата отправили в Афганистан. Виталий оказался в 201-й дивизии, в 149-м полку, в первой миномётной батарее, которую почему-то называли карманной артиллерией. За время службы бывало всякое. Самым страшным было оправлять друзей на родину «Грузом-200».«Много хорошего было, несмотря на то, что шла война. Довелось и горького хлебнуть. Но то, что вложили в меня родители, помогало выстоять и выдержать всё. Здоровый русский дух жил во многих из нас, — вспоминает Виталий Николаевич. Два года служил Виталий Похорский в Южном Кундузе. Была в жизни Виталия Николаевича боевая операция, о которой, как в песне Владимира Высоцкого, поётся: «Мне этот бой не забыть никогда…». Осень 1985 года. Наших бойцов на вертушках забросили в горы. Полмесяца под дождём. А на афганской земле это мелкая, непрекращающаяся изморось. Изнурение в таких условиях было просто нечеловеческим, но ни в одном из писем родным Виталий ни разу не пожаловался на трудности. Солдат! И вот по команде он вместе с товарищами поднимается к вершине одной из самых высоких гор. Место это под названием Долина смерти хорошо знакомо тем, кто служил в Афганистане. Внезапно попали в засаду. И тут началось… Видимость нулевая. Куда стрелять? Из кромешной тьмы летят в сторону наших солдат смертоносные огоньки. К счастью, в этом страшном бою все бойцы подразделения, в котором служил Виталий Похорский, остались живы, даже никто не был ранен. И вот Афганистан позади, но он навсегда остался в памяти защитника Отечества, награждённого медалями «За воинскую доблесть», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», почётной грамотой ЦК ВЛКСМ. Но самая памятная из наград — орден Красной Звезды, который вручили ему уже после увольнения в запас. Удостоен его ветеран афганской войны за операцию, проведенную в 7 марта 1986 года.А было так. Когда наши солдаты и офицеры выехали из расположения полка, то колонну близ Талукана обстреляли. Был ранен в живот водитель. Виталий, рискуя жизнью, вытащил его из кабины. Миномётчики получили задание — подавить огонь. Машину, в которой находился Виталий Похорский, подбили. Погиб москвич В. Рассадихин. Три бойца, в том числе и Виталий Николаевич, получили ранения. Их погрузили в вертолёт и отправили в госпиталь. В мае 1986 года последовало увольнение в запас.После возвращения из армии Виталий Николаевич пошёл трудиться в родную Круглинскую школу. Его педагогическая деятельность началась 15 августа 1986 года и продолжается до сих пор. Урок ОБЖ – самый любимый у школьников. И не удивительно! Ведь его проводит Герой!За минувшие годы было всякое в жизни воина-интернационалиста. Но он — из плеяды сильных духом, а потому ему всё по плечу.Сейчас по-разному оцениваются в обществе и характер этой войны, и её последствия. Но нельзя перечеркнуть отвагу и мужество наших солдат и офицеров, достойно выполнивших на афганской земле воинский долг. Они продолжили славные боевые традиции русского воинства, Советской Армии. Нам есть на кого равняться, с кого брать пример. Дело чести каждого – быть достойным героического прошлого нашего Отечества, его верных сынов и дочерей.После выступления Виталию Николаевичу вручили грамоту и памятный подарок.В заключении Александр Григорьевич Антонов, ветеран войны в Афганистане , отметил важность проводимых мероприятий не только для подрастающего поколения, но и для воинов-интернационалистов, участников локальных войн и военных конфликтов.-Молодое поколение в большом долгу перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценою своей жизни выполнял приказ Родины за ее пределами. Наши соотечественники самоотверженно решали интернациональные задачи в Афганистане, проявили мужество во время агрессии Грузии против Южной Осетии, в других «горячих точках». Вы должны гордиться тем, что на страже Российского государства стоят настоящие патриоты своего Отечества, готовые представлять интересы страны там, где потребуют обстоятельства, — в боевом строю или на гражданском поприще. Война – явление страшное, жестокое. Но пока существуют на Земле злоба, ненависть, будут существовать и войны, которые наносят раны людям, уносят из жизни сыновей. Российским людям свойственна особая любовь к родному краю, к месту, где они выросли, к своей Родине. Эта любовь испокон века проявляется в их готовности защищать, не жалея жизни, свое Отечество, — заявил в своём выступлении Александр Григорьевич.На память о встрече ветерану вручили грамоту и памятные наручные часы с логотипом «РСВА».Прошла Афганская война, закончилась, но не для матерей, отцов, жен и детей, которые потеряли там своих близких. Не для ветеранов Афгана, которым снятся кошмарные взрывы. А погибшие мальчики были так молоды, они мечтали о любви и радостях жизни, и ради их памяти, ради их несбывшихся надежд будем жить, беречь мир, любить, надеяться, хранить память о них и о выживших в Афгане.Думая о будущем, нельзя забывать прошлое и ММО ТО ООО «РСВА», понимая это, стремится к тому, чтобы память о воинах-интернационалистах, героях, воевавших и погибших в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии, жила в сердцах мичуринцев.Хочется поблагодарить главу администрации Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина и главу города Мичуринска Тамбовской области Максима Викторовича Харникова, а так же депутата Государственной думы Полякова А.А., директора ООО АСБ Хохлова Ю.М. за помощь в проведении этого значимого мероприятия. Организовать и провести встречу удалось благодаря поддержке Фонда Президента Российской Федерации.



