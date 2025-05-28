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В Мичуринске прошёл Боевой расчёт в честь Дня пограничных войск России

Сегодня, 09:33
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В Мичуринске прошёл Боевой расчёт в честь Дня пограничных войск России27 мая, накануне Дня пограничных войск Российской Федерации, в Мичуринске состоялось торжественное мероприятие — Боевой расчёт у знака Пограничника. Его провели ветераны пограничной службы г. Мичуринска и Мичуринского муниципального округа совместно с членами Мичуринского отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Алексей Харитонов и Александр Медников.

Боевой расчёт — традиционное ежедневное мероприятие на пограничной заставе, в ходе которого происходит распределение служебных обязанностей, подведение итогов прошедших суток и постановка задач на предстоящие. В этот день, 27 мая, ровно в 19:00, подобные мероприятия прошли по всей стране у памятных мест, где ветераны вспоминали поимённо героев, павших при защите границ России.

Одними из первых в Тамбовской области, кто провёл памятный Боевой расчёт, стали участники Мичуринской инициативы. В рамках акции «Бессмертная застава» в одном строю с действующими военными и ветеранами встали те, кто отдал жизнь за безопасность Родины. Были зачитаны имена героев — пограничников разных поколений и конфликтов.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель главы города Мичуринска Ольга Юрьевна Мосолова. Она выразила благодарность всем, кто посвятил свою жизнь службе на границе, отметив мужество и самоотверженность пограничников.

Музыкальную часть встречи украсили композиции в исполнении членов ветеранской организации — Алексея Зверева и Ирины Жистиной. Особое внимание участники уделили памяти погибших — их почтили минутой молчания.

В мероприятии приняли участие как представители действующего состава пограничных войск, так и ветераны: Алексей Харитонов, Александр Медников, Алексей Зверев, Владимир Ильин, Андрей Пугачев и другие. Акция стала важным напоминанием о подвиге тех, кто стоял и продолжает стоять на страже рубежей Отечества.
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