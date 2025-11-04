|
Мичуринский аграрный университет продолжает распродажу имущества: на торги выставлен комплекс за 28,8 млн рублей
В Мичуринске на электронные торги выставлен имущественный комплекс Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ) с начальной ценой 28,8 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ДОМ.РФ.
Лот включает земельный участок площадью 1,17 га и здания общей площадью 8,8 тыс. кв. м. Согласно данным организаторов торгов, объекты подходят для размещения производственных или складских помещений. Приём заявок на участие в аукционе продлится до 1 декабря, торги назначены на 5 декабря.
Это не первый случай реализации активов университета. В августе текущего года МичГАУ продал объект культурного наследия — торговые ряды XVIII века в центре Тамбова — за 25,95 млн рублей. А в мае участок под жилую застройку в Советском районе города с потенциалом 14,6 тыс. кв. м ушёл с торгов за 15,67 млн рублей.
Кроме того, ранее на продажу трижды выставлялось бывшее общежитие университета стоимостью 23,2 млн рублей, однако торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
Реализация активов университета продолжается в рамках оптимизации имущества и привлечения внебюджетных средств, отметили в сообщении.
