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Прокуратура привлекла к ответственности должностных лиц за состояние зимних дорог в Сосновском округе
Сегодня, 10:07
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В ходе проверки соблюдения законодательства о содержании автомобильных дорог в зимний период прокуратурой Сосновского района было проведено обследование региональных автодорог и дорог, принадлежащих Сосновскому муниципальному округу.
Результаты показали, что не все требования государственного отраслевого стандарта по очистке автодорог от снега были выполнены полностью. Это привело к образованию уплотненного слоя снега на дорожном покрытии, а также к неочищенным обочинам дорог.
В отношении ответственных лиц из подрядных организаций были начаты административные производства по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при обслуживании дорог). Мировым судьей были назначены штрафы в размере 20 тысяч рублей для виновных лиц.
Прокуратурой были также направлены представления собственникам автодорог. Работа в этом направлении надзорным органом продолжается.
Отметим, что несмотря на многочисленные жалобы на состояние дорог, поступающие от жителей областного центра, прокуратурой города пока не принято никакого решения по данному факту.
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