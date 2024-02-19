|
За ненадлежащее содержание дорог в Котовске привлечены должностные лица
Вчера, 13:06
Комментариев: 0
Версия для печати
Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в Котовске, включая требования к содержанию дорог. В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения.
Проблема несвоевременной уборки дорог, о которой говорится по всей Тамбовской области, включая областной центр, обсуждается уже не первый день. Социальные сети и новостные ресурсы переполнены сообщениями об этом, различные органы получают много жалоб от граждан, и количество дорожно-транспортных происшествий значительно возросло. Недавно прокуратура приняла активное участие в решении этой проблемы.
Например, в городе Котовске было выявлено, что дороги не поддерживаются в чистоте. Прокуратура зафиксировала состояние проезжей части с колеями, наледью на тротуарах, снежными завалами у пешеходных переходов и на перекрестках, что делает передвижение как для пешеходов, так и для автомобилей затруднительным.
В результате должностные лица МБУ "Городское хозяйство" были привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и частью 1 статьи 8 Закона Тамбовской области о административных правонарушениях. Также было возбуждено административное дело в отношении ответственного должностного лица администрации города Котовска по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации (о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Данное дело находится на рассмотрении.
Фото: прокуратура Тамбовской области
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.