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В больнице имени Архиепископа Луки откроется новое отделение пульмонологии
В Тамбове планируют открыть новое отделение пульмонологии, сообщает правительство Тамбовской области. На капитальный ремонт внутренних помещений и кровли выделили более 28 млн рублей из областного бюджета.
Новое отделение будет открыто в августе на шестом этаже хирургического корпуса больницы в городской клинической больницы имени Архиепископа Луки на улице Гоголя. Ожидается, что отделение будет предоставлять помощь пациентам с различными бронхолëгочными патологиями, включая последствия коронавируса. Ранее такие пациенты лечились в терапевтическом отделении.
«В отделении пульмонологии будут оказывать помощь пациентам с различными формами бронхолегочной патологии. В новом отделении будут практиковать комплексный, индивидуальный подход к каждому пациенту», — уточнила и.о. министра здравоохранения региона Екатерина Юнькова.
Отделение рассчитано на 40 коек и будет включать палаты интенсивной терапии, кабинет респираторной реабилитации, процедурный и физиотерапевтические кабинеты.
Фото: Правительство Тамбовской области
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