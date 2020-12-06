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В тамбовской больнице создали очередное ковид-отделение
Сегодня, 17:10
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На базе больницы имени Архиепископа Луки города Тамбова принято решение развернуть отделение на 30 коек для лечения больных коронавирусом. Всего будет задействовано 30 медицинских работников.
«На первом этаже будут находиться тяжелые больные, у кого болезнь протекает легче, тех разместим на втором этаже отделения. Из 30 коек 23 койки обеспечены кислородом», - отметила главный врач больницы Марина Македонская.
Всего в области развёрнуто для лечения больных 1400 койко-мест.
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