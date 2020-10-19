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Для лечения больных с коронавирусом развернуты дополнительные мощности
Сегодня, 09:53
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С завтрашнего дня в Тамбовской области будут развернуты дополнительные мощности на базе лечебных учреждений для больных с коронавирусом. Для этого перепрофилируют терапевтические отделения в Рассказовской ЦРБ и городской клинической больнице № 4 Тамбова.
Необходимость усиления базы для лечения больных связана с резким ростом количества вновь заболевших коронавирусом. На госпитализации с COVID-19 находятся 636 человек, из них с диагнозом «пневмония» - 587 пациентов.
Сегодня общий коечный фонд для больных составляет 1080 коек.
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