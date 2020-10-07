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Врачи: «По желанию пациента анализы на коронавирус нецелесообразно брать»
Сегодня, 10:10
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В Тамбовской области продолжается увеличение количества больных коронавирусом. Врачи второй поликлиники больницы имени Архиепископа Луки города Тамбова разъяснили, когда целесообразно направлять больного на тестирование на COVID–19.
«По желанию пациента анализы на коронавирус нецелесообразно брать. Поэтому с учетом жалоб, длительности температуры доктор определяет, нужен этот мазок ли не нужен», - отметил заведующий третьим терапевтическим отделением поликлиники Александр Данилов.
В настоящее время в области на госпитализации с COVID-19 находятся 519 человек, из них с диагнозом «пневмония» - 455 пациентов.
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