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ФК «Тамбов» потратит более 4 млн рублей на еженедельные тесты на коронавирус
Сегодня, 08:48
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По информации «РБ-Спорт», «Тамбов» израсходует на тестирование на коронавирус около 4 млн рублей за сезон.
На данный момент, согласно санитарному регламенту РПЛ, каждая команда должна не реже одного раза в неделю проводить тестирование команды на коронавирус. Деньги на это расходует каждый клуб самостоятельно.
ФК «Тамбов» потратит на тесты на коронавирус не менее 4 млн рублей. В эту сумму входят анализы только для команды один раз в неделю. При этом в клубе также должны сдавать анализы административный персонал, а тестирования необходимо проводить чаще из-за плотного календаря.
На данный момент в «Тамбове» официально ни разу не было обнаружено заболевших коронавирусом.
Фото: FC-TAMBOV.RU
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