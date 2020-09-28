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В регионе разворачивают дополнительные койки для лечения больных с коронавирусом
Из-за роста количества заболевших коронавирусом в Тамбовской области поэтапно разворачивают дополнительные койки для лечения больных. В частности на базе Котовской городской клинической больнице развернуто отделение на 160 коек при необходимости будет задействовано учреждение в городе Уварово.
На днях глава региона Александр Никитин в ходе оперативного совещания поручил повсеместно усилить меры профилактики респираторных заболеваний.
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Из-за роста количества заболевших коронавирусом в Тамбовской области поэтапно разворачивают дополнительные койки для лечения больных.
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