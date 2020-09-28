В Мичуринском районе состоялись соревнования по стрельбе из пневматического оружия 0 В Мичуринском районе на турбазе военно-спортивного центра «Патриот» по традиции состоялись соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди ветеранов Афганистана и воспитанников военно-патриотических клубов. Упражнения выполнялись из винтовки и пистолета. По условиям состязаний итоги

Прокурор области взял под контроль «Дело Кривенко» 0 На днях прокурор Тамбовской области Саврун Николай Дионезович провел прием представителей Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Тамбовской области.

В Тамбове начался демонтаж дореволюционного моста 0 В городе Тамбове по ул. Базарная начался демонтаж дореволюционного моста, которому более 100 лет.

В регионе разворачивают дополнительные койки для лечения больных с коронавирусом 0 Из-за роста количества заболевших коронавирусом в Тамбовской области поэтапно разворачивают дополнительные койки для лечения больных.

В Тамбове в результате взрыва газового баллона погиб человек 0 Вчера в Тамбове в гаражном кооперативе на ул. Монтажников произошел взрыв газового баллона, в результате чего обрушились четыре гаража, один человек погиб. В настоящее время следственные органы устанавливают причины взрыва.

Добыча золошлака создает серьезные проблемы жителям Тамбовского района 0 Не первый год жители села Донское Тамбовского района бьют тревогу по факту самовольной добычи золошлака на золоотвалах тамбовской «ТЭЦ».

Власти обеспокоены большой задолженностью по налогам на имущество физических лиц 0 На планерном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина обсуждался вопрос налоговой дисциплины. Срок уплаты имущественных налогов в этом году истекает 1 декабря.

Сквер «спасателей» обойдётся в шесть миллионов рублей 0 В ходе рейтингового голосования жители города Тамбова новый сквер на севере областного центра будет называться «Сквер спасателей».

После вмешательства прокуратуры горячая вода пришла в жилой дом 0 Прокуратура Советского района города Тамбова приняла исчерпывающие меры по защите прав и интересов жителей одного из многоквартирных домов в областном центре, которые долгое время были лишены возможности получать качественное горячее водоснабжение.

Сотрудник ГИБДД пойдёт под суд за взятку 0 Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

Ожидается усиление юго-восточного ветра 0 В Тамбовской области ожидается усиление юго-восточного ветра.

В регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19 0 Каждые сутки в Тамбовской области выявляют новые случаи заболевания COVID-19. Возраст заболевших от 21 до 79 лет, в особой группе риска пенсионеры. Заболевших выявляют не только в городах, но и сельских территориях, например, в Петровском районе.

В Тамбовской области полыхают пожары 0 За минувшие сутки в Тамбовской области сотрудники МЧС и работники лесного хозяйства принимали участие в ликвидации 63 техногенных пожаров. В частности источником 42 пожаров было возгорание сухой травы.

Эксперты: второй тур губернаторских выборов был неизбежен 0 В газете «Коммерсантъ» вышла аналитическая статья, посвященная прошедшим выборам главы администрации Тамбовской области и в Тамбовскую городскую Думу. В частности, в статье представлено мнение основных участников избирательной кампании.

Жители села Покрово-Пригородное продолжают борьбу за детскую площадку 0 Жители села Покрово-Пригородное продолжают борьбу за детскую площадку, на месте которой хотят построить магазин «Магнит». На днях они обратились с коллективным заявлением к главе администрации Тамбовского района Алексею Бородину.

В Тамбовскую область придет похолодание 0 Уходящая неделя сентября будет тёплой, сегодня столбик термометра прогреется до +24 градусов.

В администрации города представили проект развития заречной территории 0 Глава города Тамбова Наталия Макаревич в рамках программы «Уютный Тамбов» представила проект комплексного развития заречной территории областного центра.

Давыдов.Индекс: рейтинг Олега Иванова снизился в два раза 0 Согласно сентябрьскому выпуску «Индекса власти» подготовленного Фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов оказался на строчке 76-81, в августе он занимал место 39-49.

Для микрорайона в Котовске пробурят новую скважину 0 АО «Тамбовская сетевая компания» в рамках концессионного соглашения ведет строительство артезианской скважины для добычи воды, которая будет поставляться в микрорайон Солнечный города Котовска. В настоящее время там проживает более тысячи человек.

Депутаты гордумы проигнорировали заседание 0 Сегодня должно было состояться 75-ое внеочередное заседание Тамбовской городской Думы VI созыва.