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На базе Моршанской ЦРБ развернули койки для лечения больных коронавирусом

Вчера, 09:34
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На базе Моршанской ЦРБ развернули койки для лечения больных коронавирусомНа территории Тамбовской области официально зарегистрировано 10036 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, каждый день фиксируется почти по 100 человек. В этой связи на базе Моршанской ЦРБ развернули койки для лечения больных коронавирусом.

В больнице есть необходимое оборудование и медицинский персонал для оказания помощи больным.
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