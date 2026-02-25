|
Дело экс-министра здравоохранения Тамбовской области приостановлено: Юнькова работает врачом в зоне СВО
Вчера, 11:25
Ленинский районный суд Тамбова приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения области Екатерины Юньковой. Причина — невозможность её участия в процессе.
Как стало известно в ходе заседания, с конца декабря 2025 года Юнькова находится в служебной командировке в зоне СВО и работает врачом-анестезиологом-реаниматологом в одном из госпиталей Минобороны. Защита представила документы о её трудоустройстве и направлении в командировку.
Прокуратура настаивала на проверке сведений и рассматривала возможность участия подсудимой по видеосвязи. Суд направил соответствующий запрос в медицинское учреждение, однако ответа не получил. После нескольких переносов заседаний производство по делу было приостановлено.
Юньковой вменяется превышение должностных полномочий. По версии следствия, в 2024 году она незаконно получила премию в 120 тыс. рублей. Дело поступило в суд в декабре 2025 года.
Екатерина Юнькова возглавляла министерство здравоохранения региона менее года. Весной 2025 года после проверки, связанной с жалобами на перебои с льготными лекарствами, она была отстранена от должности и впоследствии уволена.
