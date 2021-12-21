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» » Павел Худяков частично признал свою вину

Павел Худяков частично признал свою вину

Сегодня, 09:24
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Павел Худяков частично признал свою вину Тамбовский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест бывшего спортивного директора ФК «Тамбов» Павла Худякова, которого обвиняют в мошенничестве. При этом фигурант уголовного дела частично признал вину и заявил о готовности возместить ущерб.

По версии силовиков, Павел Худяков вместе с генеральным директором ФК «Тамбов» Ольгой Коноваловой в период 2018-2020 годов мошенническим путём похитил бюджетные средства, которые выделялись на поддержку футбольного клуба.
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Павел Худяков частично признал свою вину

Сегодня, 09:24
0
Тамбовский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест бывшего спортивного директора ФК «Тамбов» Павла Худякова, которого обвиняют в мошенничестве. При этом фигурант уголовного дела частично признал вину и заявил о готовности возместить ущерб.

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