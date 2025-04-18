|
СК возбудил уголовное дело о халатности при сносе дома-памятника в Тамбове
Сегодня, 07:48
Комментариев: 0
Версия для печати
Следственное управление СК РФ по Тамбовской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в связи с разрушением объекта культурного наследия — жилого дома № 67 на улице Советской.
Решение последовало после поручения председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который отреагировал на обращение местных активистов. «Дано поручение возбудить, значит, поручение исполняем», — прокомментировали в пресс-службе регионального СУ СК.
Конфликт вокруг здания начался в ноябре 2024 года, когда новый собственник — ООО «Строймедиа» (руководитель — депутат гордумы Алексей Моторин) — вместо обещанной реставрации начал демонтаж. От двухэтажного кирпичного дома, купленного за 4,9 млн рублей, остались лишь фрагменты стен.
Врио губернатора Евгений Первышов тогда раскритиковал действия департамента по охране ОКН, указав, что восстановленный объект станет «новоделом».
На момент публикации на месте снесённого памятника уже ведутся строительные работы. Ход расследования взят на контроль центральным аппаратом СК.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.