Евгений Первышов поздравил жителей Тамбовской области с Пасхой 0 Руководитель Тамбовской области Евгений Первышов обратился к жителям региона с пасхальным поздравлением, отметив особую значимость нынешнего праздника. В этом году Пасху одновременно отмечают христиане всех конфессий, что, по словам главы области, является редким и символичным событием.

В Тамбове обсудили современные подходы к профилактике правонарушений среди подростков 0 18–19 апреля на базе института права ТГУ им. Г.Р. Державина проходит XIV научно-практическая конференция, посвящённая актуальным вопросам уголовного права и криминологии. В числе участников — специалисты правоохранительных органов, юристы, учёные и представители образовательной сферы.

СК возбудил уголовное дело о халатности при сносе дома-памятника в Тамбове 0 Следственное управление СК РФ по Тамбовской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в связи с разрушением объекта культурного наследия — жилого дома № 67 на улице Советской.

В Тамбове обсудили будущее судебной этики: от искусственного интеллекта до дефицита кадров 0 В Тамбове прошла всероссийская научно-практическая конференция «Этика судьи: современное понимание и перспективы развития». Мероприятие собрало экспертов из всех регионов России в формате видеосвязи и стало площадкой для обсуждения актуальных вызовов, стоящих перед судебной системой в условиях

Тамбовчане залатали двор сами: жители улицы Свободной заасфальтировали ямы 0 Жители двух девятиэтажных домов на улице Свободной в Тамбове показали пример настоящего хозяйского подхода: во время субботника они не только очистили территорию от мусора, но и самостоятельно заделали ямы во дворе. На акцию вышли 52 человека, включая детей. Организатором стал председатель совета

Михаил Краснянский переизбран ректором ТГТУ 0 17 апреля в Тамбовском государственном техническом университете состоялась конференция работников и обучающихся, на которой прошли выборы ректора. Руководителя вуза избирают сроком на пять лет — предыдущие выборы состоялись летом 2020 года. Тогда ректором стал Михаил Краснянский, который вновь

Тамбовская область получит 55 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство новой дороги в рамках КРТ 0 Правительство России приняло решение о выделении более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие территорий (КРТ) в пяти регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список получателей федеральной поддержки вошла и Тамбовская область, которой из этой

Тамбовская область получит федеральные средства на строительство новой дороги 0 Правительство России направит более 1,2 миллиарда рублей на поддержку проектов комплексного развития территорий в ряде регионов страны. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Дополнительное финансирование распределят между пятью субъектами РФ, в том числе

Мемориал воинам-интернационалистам в Мичуринске получил обновление к юбилею Победы 0 Памятник воинам-интернационалистам в Мичуринске продолжает оставаться одним из ключевых символов воинской доблести и гражданской памяти. Он был открыт 24 декабря 1989 года в честь 10-летия ввода советских войск в Афганистан и с тех пор играет особую роль в жизни города. Мемориал создан при активном

На месте снесённого памятника архитектуры в Тамбове начались строительные работы 0 16 апреля на улице Советской, 67, где ранее располагался объект культурного наследия — двухэтажный кирпичный дом, замечена активная строительная деятельность. На территорию завезли бетонные плиты, а на месте демонтированного здания уже появилось новое основание.

По требованию прокуратуры в сельских ФАПах Сампурского района появится горячая вода 0 В девяти фельдшерско-акушерских пунктах Сампурского района Тамбовской области будет обеспечено горячее водоснабжение — соответствующее решение вынес Сампурский районный суд по иску прокуратуры. Основанием для обращения в суд стало выявленное нарушение санитарно-эпидемиологических требований:

Работы на набережной Тамбова продолжаются: власти проверили ход ремонта коллектора 0 На набережной Тамбова вновь прошло выездное совещание с участием представителей областного правительства, руководства компании «РКС-Тамбов», городской администрации и депутатов. Его провёл врио заместителя главы региона Евгений Зименко. Цель — лично оценить ход затянувшихся ремонтных работ на

Учительницу из Покрово-Пригородного отстранили от занятий после скандальной аудиозаписи 0 В селе Покрово-Пригородное Тамбовской области разгорелся скандал после публикации аудиозаписи, на которой учительница английского языка грубо обращается к ученикам третьего класса. В записи слышно, как педагог кричит на детей, используя нецензурные и оскорбительные выражения: «Сидели в телефонах

Прокурор Александр Гулягин и глава УФССП Андрей Лузан провели приём граждан по вопросам исполнительного производства 0 В Тамбовской области состоялся тематический приём граждан, который провели прокурор региона Александр Гулягин и руководитель управления Федеральной службы судебных приставов Андрей Лузан. Основной темой стали проблемы в сфере исполнительного производства.

Четыре человека в штате на 300 домов: эффективность работы УК «Опора» вызывает вопросы 0 В редакцию ИА «Тамбов-информ» поступил сигнал от жителей города, связанный с деятельностью управляющей компании ООО УК «Опора». Несмотря на то, что организация обслуживает более 300 многоквартирных домов, штатная численность её сотрудников за 2024 год составила всего 4 человека, что вызывает

Жители Тамбовской области сообщили о более чем тысяче проблем через ЦУР: дороги, благоустройство и ЖКХ остаются в центре внимания 0 С 5 по 11 апреля Центр управления регионом Тамбовской области (ЦУР) принял и передал в соответствующие инстанции 1025 обращений от жителей. Сообщения поступали в личные сообщения и комментарии на официальных страницах органов власти и учреждений в социальных сетях.

Юнькова уходит после масштабных проверок 0 Министерство здравоохранения Тамбовской области осталось без руководителя. Временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов официально объявил об отставке Екатерины Юньковой. Решение прозвучало на оперативном совещании регионального правительства и стало следствием выявленных серьёзных

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разрушения исторического дома на Советской в Тамбове 0 Следственный комитет России начнёт уголовное расследование по факту разрушения дома №67 на улице Советской в Тамбове, который является объектом культурного наследия регионального значения. Такое поручение дал лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин после получения видеообращения от активистов

В Липунцах открыт понтонный мост для дачников: безопасная переправа через Цну — вместо аварийного парома 0 Тамбове завершено строительство понтонного моста через реку Цну, соединяющего город с садоводческими товариществами «Липунцы», «Автотранс», «Виктория», «Садовод» и другими. Новый объект стал долгожданным решением для сотен дачников, которые с наступлением сезона регулярно сталкивались с проблемами

В Тамбовской области собирают средства на участие команды по адаптивному хоккею в международном фестивале 0 В Тамбовской области уже четвёртый год реализуется уникальная программа по развитию адаптивного хоккея для детей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатором проекта выступает АНО «Вершина» под руководством депутата Тамбовской городской Думы Оксаны Осетровой. За время существования команда