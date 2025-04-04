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Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с нерасселением аварийных домов в Котовске
Сегодня, 11:18
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Следственное управление СК России по Тамбовской области официально возбудило уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в связи с длительным бездействием чиновников, допустивших проживание людей в аварийных домах.
Согласно материалам следствия, в 2021 году администрацией Котовска было принято постановление о признании шести домов на улице Строительной аварийными и подлежащими сносу. Однако с тех пор должностные лица, на которых возложена ответственность за реализацию программы расселения, не предприняли необходимых мер, и десятки семей по-прежнему вынуждены жить в условиях, непригодных и небезопасных для жизни.
В настоящее время следственные органы ведут комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств дела и выявление конкретных виновных лиц среди чиновников, допустивших столь грубое нарушение законодательства.
Возбуждение уголовного дела стало реакцией на общественный резонанс, вызванный публикацией Народного фронта, представители которого опубликовали видео изнутри разрушенных домов, где живут около 250 человек. Люди жалуются на прогнившие полы, обвалившиеся потолки, плесень, отсутствие горячей воды и неисправное газовое оборудование.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело и потребовал доклад по итогам расследования. Расследование продолжается и находится на особом контроле регионального управления Следственного комитета.
Фото: СУ СК России по Тамбовской области
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