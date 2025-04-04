Тамбовский «Спартак» разгромил «Квант» в первой выездной игре сезона — 5:0 0 Футбольный клуб «Спартак» из Тамбова уверенно провёл первую выездную встречу нового сезона, разгромив обнинский «Квант» со счётом 5:0. После неудачного старта в чемпионате команда остро нуждалась в очках — и на поле в Обнинске сумела доказать, что настроена решительно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с нерасселением аварийных домов в Котовске 0 Следственное управление СК России по Тамбовской области официально возбудило уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в связи с длительным бездействием чиновников, допустивших проживание людей в аварийных домах.

В Тамбовской области раскрыты случаи фиктивной регистрации иностранных граждан 0 3 апреля сотрудники полиции в двух районах Тамбовской области выявили факты фиктивной регистрации иностранных граждан, оформивших прописку по ложным адресам.

Роспотребнадзор изъял из оборота более 1400 бутылок воды без маркировки в Тамбовской области 0 В Тамбовской области выявлены грубые нарушения требований к обороту упакованной питьевой воды. Региональное управление Роспотребнадзора в ходе плановой проверки изъяло из оборота 1485 бутылок воды, на которых отсутствовали обязательные средства идентификации.

Кадровые перестановки в прокуратуре Тамбовской области: новые назначения в районах 0 В прокуратуре Тамбовской области произошли масштабные кадровые изменения: в ряде районных и межрайонных подразделений назначены новые руководители. Приказы о назначениях подписаны Генеральным прокурором Российской Федерации. Обновление состава затронуло ключевые территории региона, и все назначения

Четвёртый год в аварийных домах: жители Котовска просят помощи у прокуратуры 0 Около 250 жителей шести многоквартирных домов по улице Строительной в Котовске продолжают жить в критически опасных условиях — несмотря на то, что здания были официально признаны аварийными и непригодными для проживания ещё в 2021 году. В основном это пожилые люди, которые ежедневно сталкиваются с

Россельхозбанк представил инструменты образовательной поддержки на ярмарке вакансий Мичуринского ГАУ 0 В Мичуринском ГАУ прошла ярмарка вакансий – ежегодное мероприятие, где студенты получают уникальную возможность лично встретиться с представителями ведущих компаний отрасли, узнать об актуальных вакансиях, завести полезные знакомства и оставить свое резюме.

Тамбовская кондитерская фабрика «Такф» завершила 2024 год с убытками на фоне роста себестоимости и снижения выручки 0 ОАО «Кондитерская фирма "Такф"», базирующееся в Тамбове и входящее в структуру холдинга «Объединенные кондитеры» группы «Гута», по итогам 2024 года зафиксировало чистый убыток в размере 13 миллионов рублей. Это следует из данных бухгалтерской отчетности, представленной компанией. Финансовые

В Тамбовской области специалисты Росприроднадзора проведут оценку ущерба окружающей среде после разлива удобрений 0 Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора инициировало проверку по факту загрязнения почвы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 25 марта на 561-м километре федеральной трассы «Р-22 Каспий» в Тамбовской области.

В органах прокуратуры Тамбовской области — кадровые перестановки 0 В Тамбовской области произведена плановая ротация в руководящем составе органов прокуратуры. Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации, прокурором Умётского района назначен старший советник юстиции Альберт Анатольевич Новиков, а прокурором Рассказовского межрайона — советник

Ветераны боевых действий продолжают оказывать поддержку участникам СВО 0 Ветераны местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжают оказывать помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Уже четвёртый год подряд они собирают и доставляют бойцам приборы, оборудование,

Завершение отопительного сезона в Тамбове откладывается из-за нестабильной погоды 0 В Тамбове возможное завершение отопительного сезона будет отложено. Согласно нормативам, отключение отопления производится, если среднесуточная температура воздуха стабильно превышает +8 °C в течение пяти суток. Однако в этом году погодные условия остаются нестабильными.

В Кирсанове возбуждено уголовное дело по факту использования подложных документов при заключении муниципального контракта 0 Кирсановская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства при заключении муниципального контракта в рамках нацпроекта «Демография». В июле 2024 года был заключён контракт на строительство модульного здания для создания семейного многофункционального центра в городе Кирсанове.

«Газпром межрегионгаз Тамбов» вновь требует деньги с МУП «Тамбовтеплосервис» 0 ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» подало очередной иск в Арбитражный суд Тамбовской области. На этот раз газовики требуют от муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» 140,9 миллиона рублей. Причины обращения в суд пока не раскрываются — заявление находится на стадии принятия к производству.

Суд обязал Минздрав Тамбовской области компенсировать пенсионеру более 200 тысяч рублей за лекарства 0 В Тамбовской области завершилось судебное разбирательство, инициированное прокуратурой Октябрьского района, по делу о компенсации расходов на лекарства для 50-летнего инвалида. Мужчине, который ранее регулярно получал жизненно необходимые препараты по льготе, в декабре 2024 года пришлось

В Дмитриевке растёт свалка, несмотря на судебные решения: ущерб природе может быть недооценён 0 Жители посёлка Дмитриевка в Никифоровском округе Тамбовской области вновь обратились к СМИ из-за несанкционированной свалки, о которой известно уже более двух лет. Несмотря на решение суда о компенсации ущерба, мусор продолжает скапливаться, а масштабы загрязнения растут. В распоряжении редакции

Тамбов может выплатить свыше 133 млн рублей бывшему концессионеру за теплосети 0 Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» о компенсации расходов, понесённых компанией в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения. Согласно решению, из бюджета города может быть выплачено более 133 миллионов рублей.

После гибели двух детей в Тамбове в регионе начнут масштабные проверки газового оборудования 0 Власти Тамбовской области приняли решение о проведении комплексной проверки газового оборудования на фоне трагедии, произошедшей в минувшие выходные. Этот вопрос стал ключевым на оперативном совещании, которое 31 марта провёл врио губернатора Евгений Первышов.

Администрация Тамбова пытается оспорить решение о ремонте дома Нарышкиных 0 Вокруг дома Нарышкиных, расположенного в самом центре Тамбова на улице Советской, 80, вновь разгорается конфликт. Здание, признанное памятником архитектуры, продолжает разрушаться после пожара, произошедшего два года назад. Несмотря на решение арбитражного суда, обязавшего городскую администрацию

Евгений Первышов проверил реконструкцию плотины в районе Пригородного леса 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провёл выездную проверку хода реконструкции плотины на реке Цне в районе Пригородного леса. Здесь завершён сбор временной перемычки, благодаря которой в этом сезоне удастся поддерживать необходимый уровень воды в реке.