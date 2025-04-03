Четвёртый год в аварийных домах: жители Котовска просят помощи у прокуратуры Комментариев: 0



По словам жителей, дома разрушаются на глазах: проваливаются полы, рушатся потолки, повсюду грибок и плесень. В квартирах отсутствует горячая вода, неисправна канализация, вентиляция практически не работает, а газовое оборудование функционирует с перебоями. В ответ на жалобы и просьбы о помощи, по утверждению людей, представители администрации заявляют: «Всю жизнь так живёте — ну так и продолжайте».



Программа переселения из аварийного и ветхого жилья в Котовске, по сути, заморожена. За четыре года городские власти не предложили пострадавшим ни нового жилья, ни даже временного размещения из маневренного фонда. Чётких сроков расселения жители не получили, несмотря на неоднократные обращения и жалобы. В связи с этим Народный фронт направил официальное обращение в прокуратуру Тамбовской области с просьбой провести проверку и обязать администрацию принять меры.



Проблема переселения в Котовске носит системный характер. Несколько лет назад городская администрация допустила вопиющую ошибку — одну и ту же двухкомнатную квартиру по программе переселения выделили двум разным семьям. А строительство дома на улице Тенистой, куда должны были переехать граждане, затянулось на годы. Он долго стоял недостроенным, несмотря на официальные данные о его якобы завершении.



Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров лично выезжал на место и критиковал действия местных чиновников. После внезапной проверки он публично раскритиковал руководство города: «Дом по документам чуть ли не сдан, но жить в нем пусть попробуют городские чиновники! Это бардак и имитация деятельности. Будем обращаться в правоохранительные органы!» — написал он тогда в социальных сетях.



На сегодняшний день надежды на расселение у котовчан связаны лишь с вмешательством надзорных органов и общественников. Люди устали ждать и требуют не обещаний, а реальных действий.



Фото: ОНФ Около 250 жителей шести многоквартирных домов по улице Строительной в Котовске продолжают жить в критически опасных условиях — несмотря на то, что здания были официально признаны аварийными и непригодными для проживания ещё в 2021 году. В основном это пожилые люди, которые ежедневно сталкиваются с угрозой для жизни и здоровья. Об этом сообщили представители регионального отделения Народного фронта.По словам жителей, дома разрушаются на глазах: проваливаются полы, рушатся потолки, повсюду грибок и плесень. В квартирах отсутствует горячая вода, неисправна канализация, вентиляция практически не работает, а газовое оборудование функционирует с перебоями. В ответ на жалобы и просьбы о помощи, по утверждению людей, представители администрации заявляют: «Всю жизнь так живёте — ну так и продолжайте».Программа переселения из аварийного и ветхого жилья в Котовске, по сути, заморожена. За четыре года городские власти не предложили пострадавшим ни нового жилья, ни даже временного размещения из маневренного фонда. Чётких сроков расселения жители не получили, несмотря на неоднократные обращения и жалобы. В связи с этим Народный фронт направил официальное обращение в прокуратуру Тамбовской области с просьбой провести проверку и обязать администрацию принять меры.Проблема переселения в Котовске носит системный характер. Несколько лет назад городская администрация допустила вопиющую ошибку — одну и ту же двухкомнатную квартиру по программе переселения выделили двум разным семьям. А строительство дома на улице Тенистой, куда должны были переехать граждане, затянулось на годы. Он долго стоял недостроенным, несмотря на официальные данные о его якобы завершении.Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров лично выезжал на место и критиковал действия местных чиновников. После внезапной проверки он публично раскритиковал руководство города:На сегодняшний день надежды на расселение у котовчан связаны лишь с вмешательством надзорных органов и общественников. Люди устали ждать и требуют не обещаний, а реальных действий.Фото: ОНФ



