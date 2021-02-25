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В Котовске власти выделили одну квартиру двум семьям
Сегодня, 09:05
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В городе Котовске разгорелся скандал с выделением одной квартиры двум семьям, которых должны были переселить из аварийного жилья. 30 декабря прошлого года документ о предоставлении жилья подписал глава города Алексей Плахотников, а 19 февраля 2021 года договор, адресованный уже другой котовской семье, на ту же самую квартиру в доме на Тенистой,1 подписала первый замглавы Людмила Хлусова.
Почему вышла такая казусная ситуация котовские семьи не понимают, и как из нее выходить тоже не понятно. Не исключено, что котовчане обратятся в правоохранительные органы по данному факту.
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