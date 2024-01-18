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» » Жители дома № 32 по улице 1-ой Полковой в Тамбове замерзают в квартирах

Жители дома № 32 по улице 1-ой Полковой в Тамбове замерзают в квартирах

Сегодня, 09:06
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Жители дома № 32 по улице 1-ой Полковой в Тамбове ежегодно сталкиваются с проблемой замерзания в своих квартирах в зимний период. Во время холодов на окнах с внутренней стороны образуется лед, батареи функционируют с минимальной эффективностью, а температура в помещениях не поднимается выше 16 градусов. Помимо этого, на стенах появляется плесень.

Большинство жильцов дома – пожилые люди, которые вынуждены тратить не только значительные суммы на оплату отопления, но и по 3 тысячи рублей за электроэнергию из-за постоянной работы обогревателей.

Несмотря на обращения в различные органы, жители сталкиваются с отсутствием реакции со стороны властей. В связи с этим Народный фронт обратился в Госжилнадзор с требованием провести объективную проверку отопительной системы в доме.
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Жители дома № 32 по улице 1-ой Полковой в Тамбове замерзают в квартирах

Сегодня, 09:06
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Жители дома № 32 по улице 1-ой Полковой в Тамбове ежегодно сталкиваются с проблемой замерзания в своих квартирах в зимний период. Во время холодов на окнах с внутренней стороны образуется лед, батареи функционируют с минимальной эффективностью, а температура в помещениях не поднимается выше 16

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