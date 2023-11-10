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Жители Котовска жалуются на проблемы с отоплением

Вчера, 18:40
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Жители Котовска жалуются на проблемы с отоплениемПодача теплоносителя в жилые дома Котовска была запущена 9 октября, однако не все жители получили долгожданное тепло вовремя и в достаточном объеме. Социальные сети по-прежнему пестрят сообщениями о недостаточном прогреве батарей, - сообщает «Наш вестник».

Жители дома № 22 на улице Котовского сообщили, что в их квартирах температура не поднимается выше 20 градусов. Аналогичная ситуация наблюдается в нескольких домах на улице Октябрьской, где владельцы квартир жалуются на слабый прогрев батарей. Такие же проблемы отмечены на улицах Свободы и Набережной, Дружбы и Мичуринской, Новой и Пионерской.

Администрация города Котовска предложила котовчанам, столкнувшимся с подобной ситуацией, обратиться в муниципальный комитет ЖКХ.

Фото: «Наш вестник»
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Жители Котовска жалуются на проблемы с отоплением

Вчера, 18:40
0
Подача теплоносителя в жилые дома Котовска была запущена 9 октября, однако не все жители получили долгожданное тепло вовремя и в достаточном объеме. Социальные сети по-прежнему пестрят сообщениями о недостаточном прогреве батарей, - сообщает «Наш вестник».

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