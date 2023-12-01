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Жители Притамбовья: «Мы замерзаем в своих квартирах»
Сегодня, 11:01
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В селе Донском, расположенном в Тамбовском муниципальном округе, количество многоквартирных домов невелико, однако, несмотря на начало отопительного сезона в области, в них ощущается недостаток тепла. По словам жителей Молодёжной улицы, система централизованного теплоснабжения испытывает сбои с ноября текущего года. По словам местных жителей они замерзают в своих квартирах.
Жильцы дома №7, сообщившие о проблеме, отмечают, что ответственными за обслуживание являются ООО «Ляда-сервис» в сфере ресурсоснабжения и ООО «Домсервис» в управлении. Тем не менее, обращения к ним не приносят решения проблемы. Оба предприятия, избегая разбора причин и их устранения, перекидывают граждан друг на друга. В результате температура в квартирах поддерживается на уровне 13−14 °C, что особенно ощутимо в вечерние часы.
Прогнозы синоптиков предвещают серьёзные морозы, до 20 градусов ниже нуля, ожидаемые примерно через неделю. Трудно представить, насколько далеко опустится температура в жилищах при текущих обстоятельствах.
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