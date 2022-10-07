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Тамбовчане: «В квартирах холодно и сыро»
Сегодня, 11:13
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Несмотря на то, что еще в сентябре было объявлено о начале отопительного сезона в Тамбова до настоящего момента во многих квартирах нет тепла, об этом сообщает горожане, жалуясь Главе Тамбовской области.
Все прекрасно помнят, как начинался отопительный сезон в прошлом году, когда без преувеличения полгорода замерзало в своих квартирах из-за того, что ремонтные работы на сетях ушли в осень.
Сегодня во многих районах города также нет тепла:
- «В советском районе, до сих пор нет отопления, в квартире холодно, сыро, температура в помещении не выше 17 градусов»
- «Проживаю по адресу Полынковская 65В,корпус 1, до сих пор нет отопление, теплосети валят на управляющую компанию, а управляющая компания ЖК ТИС валят на теплосети, и так по кругу, слесарь не может развоздушить батареи, а платежка за отопление поступит!»
Фото: https://zen.yandex.ru
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