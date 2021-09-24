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Тамбовчане просят начать отопительный сезон
Сегодня, 07:31
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Температура воздуха неуклонно понижается. В квартирах жителей города Тамбова очень холодно, дома остывают. В тоже время администрация города Тамбова так и не приняла решение о пуске тепла в многоквартирные дома.
Кроме того, в настоящее время продолжаются работы на квартальных сетях, где проживают более 100 000 тамбовчан и находятся несколько школ, детских садов, медицинских учреждений, что ставит под сомнение скорейшее начало отопительного сезона.
По мнению председателя комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы Артема Алексндрова пора начинать отопительный сезон.
«Многие вынуждены задействовать электронагреватели, что тоже бьет по карману горожан. Да и жить пять дней при плюс восьми градусах в неотапливаемой квартире даже взрослым людям неуютно», — отмечает Артем Александров.
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