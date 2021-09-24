Тамбовчане просят начать отопительный сезон 0 Температура воздуха неуклонно понижается. В квартирах жителей города Тамбова очень холодно, дома остывают. В тоже время администрация города Тамбова так и не приняла решение о пуске тепла в многоквартирные дома.

В Тамбовской области потребовали отмены итогов выборов 0 Сегодня в Тамбове состоялась встреча депутатов от КПРФ с жителями области по обсуждению итогов прошедшей избирательной кампании. Выборы, которые прошли с массовыми нарушениями признавать нельзя, - таков был вердикт участников схода.

В суд ушло дело в отношении руководителя бюро МСЭ 0 В суд поступило уголовное дело в отношении руководителя одного из бюро медико-социальной экспертизы ФКУ «ГБ МСЭ по Тамбовской области» по факту получения взятки в значительном размере.

Коммунисты требуют признать итоги выборов недействительными 0 Тамбовский областной суд принял к производству заявление об отмене итогов выборов депутатов Тамбовской областной Думы. Местное отделение КПРФ не только не признает итоги, поскольку были выявлены массовые нарушения, но и считает, что избирком неправильно распределил депутатские мандаты.

Из-за уменьшения светового дня автобусы станут ходить реже 0 По информации МБУ «Пассажирские перевозки» из-за уменьшения светового дня автобусы по маршрутам №108 «Магистральная – Чистые пруды» и №10 «Центральный рынок – Дом ветеранов» станут ходить реже.

По факту уничтожения ампул с вакциной возбуждено уголовного дело 0 По факту уничтожения 32 ампул вакцины от коронавирусной инфекции в районе ФАПа в селе Павлодар Жердевского района правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Уволен вице-губернатор Александр Коробко 0 30 сентября покидает свой пост исполняющий обязанности заместителя главы администрации региона Александр Коробко.

Точная дата пуска теплоносителя в многоквартирные дома не принята 0 До настоящего момента дата пуска теплоносителя в многоквартирные дома города Тамбова не принята.

Ситуация с коронавирусом остается сложной 0 В Тамбовской области не снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

За побег из колонии осужденный будет продолжать отбывать наказание в колонии 0 Октябрьским районным судом с участием государственного обвинителя вынесен приговор в отношении жителя города Тамбова, отбывавшего наказание в исправительной колонии, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.313 УК РФ (побег из места лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим

Избирком подвел итоги выборов в облдуму 0 Вчера на заседании избирательной комиссии Тамбовской области были подведены итоги выборов депутатов Тамбовской областной Думы.

Новые трубы ушли под воду из-за сильных дождей 0 Дожди осложнили работу по реконструкции системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в северной части Тамбова. Представители ПАО «Квадра» ещё не завершили капитальный ремонт магистрали, и большая часть воды собралась в траншеи.

Со следующей недели начнут включать отопление на соцобъектах в Тамбове 0 Со следующей недели начнут включать отопление на соцобъектах в Тамбове. Теплоноситель будут поставлять по заявкам руководителей учреждений.

Кандидаты в депутаты не признают итоги выборов 0 Сегодня на заседаниях окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 177 и № 178 подведут итоги выборов депутатов Госдумы. Вчера в области завершили подсчёт голосов на выборах депутатов Тамбовской областной и Государственной Думы.

Члены комиссий заявляют о нарушениях на выборах 0 Члены избирательных комиссий от КПРФ заявляют о многочисленных нарушениях избирательного законодательства.

Прокурор области встретился с дольщиками дома по ул. Киквидзе, 77Б 0 Сегодня прокурор области Александр Гулягин в прокуратуре области встретился с инициативной группой граждан – участников долевого строительства многоквартирного дома по ул. Киквидзе, 77Б г. Тамбова.

Для спортобъекта в Рассказово бесплатно сделали уличное освещение 0 АО «ТСК» реализовало очередной благотворительный проект на этот раз в городе Рассказово.

Обманутые дольщики вышли с пикетами 0 13 сентября обманутый дольщик по ул. Коммунальной, 46 Олег Исаев пикетировал администрацию города Тамбова, Тамбовской области и городской штаб «Единой России» с плакатами: «Коммунальная, 46 не строится!!! Губернатор Никитин А.В., отвечайте за того, кому разрешили строить!!!».

Через 10 лет достроен многоквартирный дом по улице Московская 30а 0 Вчера в торжественной обстановке ключи от квартир по улице Московская 30а вручил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Перерабатывающие предприятия области должны использовать местное сырье 0 Вчера глава администрации Тамбовской области Александр Никитин посетил предприятие по производству мясной продукции ООО «Филье Проперти» («Ашан») в селе Стрельцы Тамбовского района.