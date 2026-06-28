Ещё один кредитор заявил о намерении обанкротить Токарёвскую птицефабрику Комментариев: 0



Основанием стала задолженность птицефабрики в размере 4,48 млн рублей за поставленный товар. Ещё осенью 2025 года Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск компании о взыскании 4,48 млн рублей основного долга и более 28 тыс. рублей пеней.



Это уже не первая попытка кредиторов инициировать банкротство одного из крупнейших предприятий региона. Ранее аналогичные уведомления публиковали ООО «БелМТЗцентр», ООО «Агросоякомплект», а также оренбургская группа компаний «Бизнес партнёр», которая взыскала с птицефабрики более 64 млн рублей.



По данным «Вердикта», только подтверждённые судебными решениями требования четырёх кредиторов превышают 94 млн рублей.



Кроме того, в Арбитражном суде Тамбовской области уже рассматривается заявление о банкротстве предприятия, поданное ООО «Интехгрупп». В производстве суда также находится иск ООО «Рассказовское» на сумму свыше 212 млн рублей.



Согласно данным судебной картотеки, с начала 2026 года Токарёвская птицефабрика стала ответчиком более чем по 80 судебным делам, а общая сумма предъявленных требований оценивается примерно в 500 млн рублей. По данным аналитических сервисов, в настоящее время предприятие участвует примерно в 70 арбитражных процессах с общей суммой требований около 1 млрд рублей.



Несмотря на высокую долговую нагрузку, по итогам 2025 года выручка предприятия составила 44 млрд рублей, а чистая прибыль — 2,7 млрд рублей. Вместе с тем финансовые показатели ухудшились: выручка сократилась почти на 5 млрд рублей, прибыль — на 13%, а расходы на обслуживание кредитов достигли 4,66 млрд рублей. У ОАО «Токарёвская птицефабрика» появился ещё один потенциальный инициатор процедуры банкротства. Как сообщает деловое издание «Вердикт», саратовское ООО «Терминал Пак Логистик» опубликовало уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением.Основанием стала задолженность птицефабрики в размере 4,48 млн рублей за поставленный товар. Ещё осенью 2025 года Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск компании о взыскании 4,48 млн рублей основного долга и более 28 тыс. рублей пеней.Это уже не первая попытка кредиторов инициировать банкротство одного из крупнейших предприятий региона. Ранее аналогичные уведомления публиковали ООО «БелМТЗцентр», ООО «Агросоякомплект», а также оренбургская группа компаний «Бизнес партнёр», которая взыскала с птицефабрики более 64 млн рублей.По данным «Вердикта», только подтверждённые судебными решениями требования четырёх кредиторов превышают 94 млн рублей.Кроме того, в Арбитражном суде Тамбовской области уже рассматривается заявление о банкротстве предприятия, поданное ООО «Интехгрупп». В производстве суда также находится иск ООО «Рассказовское» на сумму свыше 212 млн рублей.Согласно данным судебной картотеки, с начала 2026 года Токарёвская птицефабрика стала ответчиком более чем по 80 судебным делам, а общая сумма предъявленных требований оценивается примерно в 500 млн рублей. По данным аналитических сервисов, в настоящее время предприятие участвует примерно в 70 арбитражных процессах с общей суммой требований около 1 млрд рублей.Несмотря на высокую долговую нагрузку, по итогам 2025 года выручка предприятия составила 44 млрд рублей, а чистая прибыль — 2,7 млрд рублей. Вместе с тем финансовые показатели ухудшились: выручка сократилась почти на 5 млрд рублей, прибыль — на 13%, а расходы на обслуживание кредитов достигли 4,66 млрд рублей.



