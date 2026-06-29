Под Тамбовом построят логистический центр Ozon за 1 млрд рублей 0 В Тамбовской области начинается реализация крупного инвестиционного проекта по строительству логистического комплекса маркетплейса Ozon. Для этого правительство региона без проведения торгов предоставило инвестору земельный участок площадью 73,5 тыс. кв. м в селе Стрельцы Тамбовского муниципального

Оправдание экс-директора ФК «Тамбов» отменили: дело вновь рассмотрит суд 0 Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему генеральному директору футбольного клуба «Тамбов» Ольге Коноваловой по делу о мошенничестве. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Советский районный суд Тамбова в ином составе. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской

3 июля Отделение Соцфонда по Тамбовской области начнет перечислять семьям детские выплаты за июнь 0 В этот день на банковские карты получателей поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям. В этот же день досрочно будет произведено зачисление ежемесячной

За неделю тамбовчане направили более 1,4 тысячи обращений через ЦУР, чаще всего жаловались на топливо 0 С 20 по 26 июня специалисты Центра управления регионом Тамбовской области обработали 1433 обращения жителей, поступивших через комментарии и личные сообщения официальных страниц органов власти и государственных учреждений. Наибольшее количество сообщений на прошлой неделе касалось ситуации на

В Тамбове установили первый «умный» пост контроля воздуха после жалоб жителей на неприятные запахи 0 В Тамбове начал работу первый автоматизированный пост экологического мониторинга воздуха. Его установили в микрорайоне Вознесенский, жители которого чаще всего обращались с жалобами на неприятные запахи. Комплекс работает круглосуточно и в режиме реального времени отслеживает состояние

Ещё один кредитор заявил о намерении обанкротить Токарёвскую птицефабрику 0 У ОАО «Токарёвская птицефабрика» появился ещё один потенциальный инициатор процедуры банкротства. Как сообщает деловое издание «Вердикт», саратовское ООО «Терминал Пак Логистик» опубликовало уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с соответствующим заявлением. Основанием стала

Суд подтвердил законность расторжения контракта на ремонт крыши тамбовского аэропорта 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области, признав законным односторонний отказ ТОГБУ «Аэропорт „Тамбов“» от контракта с ООО «Ригель» на ремонт кровли здания аэровокзала. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Контракт

Студенты Строгановского университета помогут обновить агропромышленный объект в Тамбовской области 0 АО «Октябрьское» и Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого студенты разработают проект реновации офисного здания на производственной базе «Селезни» в Тамбовской области. Об этом сообщает деловое

Ещё один старинный дом в центре Тамбова может стать памятником культурного наследия 0 В Тамбове ещё одно историческое здание может получить статус объекта культурного наследия федерального реестра. Речь идёт о жилом доме № 3 по улице Кронштадтской, который сейчас числится выявленным объектом культурного наследия. Государственная историко-культурная экспертиза признала обоснованным

Евгений Первышов возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму от Тамбовской области 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов возглавил региональную группу партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы. Такое решение было принято на съезде партии, который прошёл в Москве. В его работе участвовала делегация Тамбовской области. По словам Евгения Первышова,

Подросток угнал незапертую машину в Жердевке, а у пьяного водителя конфисковали автомобиль 0 В Жердевском округе за последние дни произошли сразу два происшествия, связанных с нарушениями правил эксплуатации автомобилей. В одном случае подросток угнал оставленную без присмотра машину, в другом — местный житель лишился автомобиля за повторную пьяную езду. Как сообщили в УМВД России по

Директор дилерского центра «Ростсельмаш»: объединение аграриев поможет эффективнее решать проблемы отрасли 0 На III Межрегиональной агропромышленной выставке-форуме «День Тамбовского поля – 2026» директор дилерского центра «Ростсельмаш» группы компаний «Октябрьская» Александр Антипов рассказал о перспективах развития сельского хозяйства и значении объединения бизнеса. Интервью с ним опубликовало деловое

Тамбовский бизнес предложил сделать искусственный интеллект инструментом развития российского АПК 0 Председатель Союза промышленников и предпринимателей Тамбовской области Максим Жалнин выступил на заседании Федерального совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которое проходит в Белокурихе Алтайского края под председательством главы РСПП Александра Шохина. Главной темой

В Тамбовской области открылся форум «День Тамбовского поля – 2026» 0 В Тамбовском муниципальном округе начала работу III Межрегиональная агропромышленная выставка-форум «День Тамбовского поля – 2026». Как сообщает деловое издание «Вердикт», в течение двух дней на площадке АО «Агропроминвест» свою продукцию и технологии представят более 70 производителей

Власти и УФАС усилили контроль за ценами на топливо в Тамбовской области 0 В Тамбовской области усилили контроль за ситуацией на рынке автомобильного топлива. Правительство региона совместно с управлением Федеральной антимонопольной службы проверяет обоснованность роста цен на бензин и дизельное топливо, а также выявляет случаи недобросовестной конкуренции. Как сообщили

В Тамбовской области определили ориентиры по росту зарплат на 2026 год 0 В Тамбовской области участники областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили изменения в Региональное соглашение на 2026–2028 годы. Как сообщает деловое издание «Вердикт», одной из ключевых тем заседания стало утверждение прогнозных целевых показателей

Три парламентские партии выдвинули кандидатов на выборы в Тамбовскую областную Думу 0 В Тамбовской области стартовал очередной этап избирательной кампании: три парламентские партии — «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» — определились с кандидатами на выборы депутатов Тамбовской областной Думы восьмого созыва. Голосование состоится 20 сентября 2026 года

Суд обязал следить за аварийными деревьями в парке усадьбы Асеевых после трагедии с гибелью посетительницы 0 Ленинский районный суд Тамбова удовлетворил иск прокуратуры, обязав арендаторов земельного участка музейного комплекса «Усадьба Асеевых» на постоянной основе проводить санитарную рубку аварийных деревьев, представляющих опасность для посетителей. Как сообщает деловое издание «Вердикт», решение пока

Двух жителей Тамбовской области внесли в «чёрный список» после срыва аукциона по продаже земли 0 Тамбовское управление ФАС включило двух физических лиц в реестр недобросовестных участников аукционов после того, как они отказались заключать договор купли-продажи земельного участка, выигранного на муниципальных торгах. Как сообщили в антимонопольном ведомстве, в марте 2026 года администрация

Проект капремонта долгостроя напротив правительства Тамбовской области не прошёл госэкспертизу 0 Попытка возобновить проект одного из самых известных долгостроев Тамбова вновь столкнулась с трудностями. Государственная строительная экспертиза выдала отрицательное заключение на проект капитального ремонта недостроенного офисного центра на улице Карла Маркса, 124. Соответствующая информация