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3 июля Отделение Соцфонда по Тамбовской области начнет перечислять семьям детские выплаты за июнь
Вчера, 11:38
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В этот день на банковские карты получателей поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям. В этот же день досрочно будет произведено зачисление ежемесячной выплаты из материнского капитала на детей до трех лет.
8 июля работающим родителям придет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Зачисление пенсий в июле будет производиться 7, 10 и 22 числа.
«Выплата пенсии сдвигается, если плановая дата приходится на нерабочий день. Таким образом, зачисление пенсии в банках, где открыты счета получателей, вместо 12 числа произойдет в ближайший рабочий день — в пятницу 10 июля», — пояснила управляющий Отделением СФР по Тамбовской области Наталья Шабанова.
Важно! Зачисление денежных средств на банковские карты производится не в конкретный промежуток времени, а в течение всего дня.
Выплаты на почту в июле будут поступать с 3 по 22 число. Точную дату можно узнать в вашем отделении почтовой связи.
Если остались вопросы, их можно задать специалистам Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
Фото: «ПРАВО68»
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