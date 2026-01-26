С 1 февраля отделение СФР по Тамбовской области проиндексирует социальные и страховые выплаты Комментариев: 0



«Прежде всего, февральское повышение коснется тамбовчан, пользующихся правом на федеральные льготы: людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и некоторых других категорий граждан» — пояснила управляющий Отделением СФР по Тамбовской области Наталья Шабанова.



Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и входящий в нее набор соцуслуг будет проиндексирована для 127 тысяч федеральных льготников Тамбовщины. По умолчанию набор предоставляют в натуральном виде бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, путевкой в санаторий, проездом на пригородных электричках. По желанию набор можно частично или полностью получать деньгами.



Также в рамках индексации на 5,6% повышается размер материнского капитала. Сумма сертификата на материнский капитал на первого ребенка увеличится более чем на 38,6 тыс. рублей до 729 тыс. рублей. При рождении второго семья, которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит более 234 тыс. рублей. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она получит полную сумму — 963 тыс. рублей. В Тамбовской области повышение затрагивает более 36 тыс. владельцев сертификатов. Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, будет проиндексирован остаток средств. Узнать сумму неиспользованных средств можно на портале госуслуг, в клиентских службах Отделения Соцфонда и МФЦ.



Кроме материнского капитала будут повышены и некоторые другие выплаты семьям, в которых недавно появились дети. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, единовременное пособие по беременности и родам.



