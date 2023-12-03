Более 35 тысяч семей, не использовавших материнский капитал, получат индексацию Комментариев: 0



Также будет произведена индексация на 7,5% для родителей, сохраняющих часть средств своего сертификата. Размер дополнительного пособия после индексации зависит от неиспользованной суммы материнского капитала.



Семьи, которые еще не распорядились своим сертификатом, получат максимальное увеличение, которое составит 44 тысячи рублей. В случае оформления повышенного материнского капитала на второго ребенка без каких-либо трат, увеличение составит уже 58 тысяч рублей.



Также индексация ожидает родителей, сохранивших часть материнского капитала, через два месяца. Например, если у семьи после всех распоряжений осталось 375 тысяч рублей, эта сумма увеличится в феврале на 7,5%, достигнув 403 тысяч рублей.



Информация о неиспользованной сумме материнского капитала доступна родителям на портале госуслуг через сервис Социального фонда. Этот сервис обеспечивает актуальные данные о средствах, доступных семье для использования в рамках программы.



Напомним, что согласно условиям программы, материнский капитал подлежит ежегодной индексации на уровень фактической инфляции. Прогноз Минэкономразвития составляет 7,5% к концу текущего года. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 631 тысяч рублей, а повышенный материнский капитал на второго ребенка достигнет 833,8 тысячи рублей. С 1 февраля Социальный фонд увеличит сумму материнского капитала для семей, которые еще не воспользовались этим льготным предложением, по информации регионального отделения Фонда. В Тамбовской области изменения затронут более 35 тысяч семей.Также будет произведена индексация на 7,5% для родителей, сохраняющих часть средств своего сертификата. Размер дополнительного пособия после индексации зависит от неиспользованной суммы материнского капитала.Семьи, которые еще не распорядились своим сертификатом, получат максимальное увеличение, которое составит 44 тысячи рублей. В случае оформления повышенного материнского капитала на второго ребенка без каких-либо трат, увеличение составит уже 58 тысяч рублей.Также индексация ожидает родителей, сохранивших часть материнского капитала, через два месяца. Например, если у семьи после всех распоряжений осталось 375 тысяч рублей, эта сумма увеличится в феврале на 7,5%, достигнув 403 тысяч рублей.Информация о неиспользованной сумме материнского капитала доступна родителям на портале госуслуг через сервис Социального фонда. Этот сервис обеспечивает актуальные данные о средствах, доступных семье для использования в рамках программы.Напомним, что согласно условиям программы, материнский капитал подлежит ежегодной индексации на уровень фактической инфляции. Прогноз Минэкономразвития составляет 7,5% к концу текущего года. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 631 тысяч рублей, а повышенный материнский капитал на второго ребенка достигнет 833,8 тысячи рублей.



