Материнский капитал был проиндексирован на 7,4% Комментариев: 0



Представители тамбовского отделения СФР пояснили, что чем меньше семья использовала средств материнского капитала, тем выше процент индексации. Таким образом, сумма на первого ребенка составит 630,4 тысячи рублей, на второго — 833 тысячи. В случае, если материнский капитал уже был получен на первого ребенка, сумма на второго составит 202,6 тысячи рублей.



На портале госуслуг доступна информация о сумме материнского капитала.



Срок подачи заявления на выплату из материнского капитала в 2024 году увеличен. Ранее необходимо было обратиться в течение двух месяцев с момента рождения ребенка, теперь этот срок увеличен до полугода.



Программа выплаты материнского капитала была введена в 2007 году в качестве поддержки многодетных семей по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Позднее эта мера была расширена на семьи с двумя детьми, а с 2020 года право на материнский капитал получают также семьи при рождении первого ребенка. Основными направлениями использования этих выплат являются улучшение жилищных условий, образование детей и ежемесячные выплаты. С 1 февраля 2024 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина материнский капитал был проиндексирован на 7,4%. Эта мера распространяется на семьи, которые либо не воспользовались материнским капиталом, либо воспользовались им лишь частично.Представители тамбовского отделения СФР пояснили, что чем меньше семья использовала средств материнского капитала, тем выше процент индексации. Таким образом, сумма на первого ребенка составит 630,4 тысячи рублей, на второго — 833 тысячи. В случае, если материнский капитал уже был получен на первого ребенка, сумма на второго составит 202,6 тысячи рублей.На портале госуслуг доступна информация о сумме материнского капитала.Срок подачи заявления на выплату из материнского капитала в 2024 году увеличен. Ранее необходимо было обратиться в течение двух месяцев с момента рождения ребенка, теперь этот срок увеличен до полугода.Программа выплаты материнского капитала была введена в 2007 году в качестве поддержки многодетных семей по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Позднее эта мера была расширена на семьи с двумя детьми, а с 2020 года право на материнский капитал получают также семьи при рождении первого ребенка. Основными направлениями использования этих выплат являются улучшение жилищных условий, образование детей и ежемесячные выплаты.



