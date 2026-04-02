Апрельский график выплат детских пособий и пенсий в Тамбовской области

«Выплата пенсии сдвигается, если плановая дата приходится на выходной день. Таким образом, вместо 12 апреля, которое выпадает на воскресенье, пенсии будут направлены в банки, где открыты счета получателей, в пятницу, 10 апреля», — пояснила управляющий Отделением СФР по Тамбовской области Наталья Шабанова.

3 апреля в Тамбовской области начинается выплата детских пособий за март. В этот день Отделение СФР по Тамбовской области отправит на банковские карты:- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.В этот же день, 3 апреля будет произведена ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет.6 апреля Отделение Социального фонда России по Тамбовской области перечислит в банки пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.В апреле зачисление пенсий и иных социальных выплат будет производиться 7, 10 и 22 числа.Важно! Зачисление денежных средств на банковские карты производится не в конкретный промежуток времени, а в течение всего дня.Выплаты на почту поступают с 3 по 22 число. Точную дату можно узнать в отделении почтовой связи.