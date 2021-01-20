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» » В Мичуринском районе школьники старших классов прошли тест на "Выживание в зимних условиях"

В Мичуринском районе школьники старших классов прошли тест на "Выживание в зимних условиях"

Вчера, 14:55
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В Мичуринском районе школьники старших классов прошли тест на "Выживание в зимних условиях"В Мичуринском районе, около села Старо-Тарбеево прошли учения, касающиеся применения на практике полученных теоретических знаний «Выживание в зимней период» среди команд клубов и учебных заведений области, посвящённые Дню Победы. Учения были организованы Областной федерацией рукопашного боя совместно с Мичуринским городским отделением региональной организации Российский Союз ветеранов Афганистана и автономной некоммерческой региональной организацией "Гидросфера" при поддержке фонда Президента Российской Федерации.

По легенде учений ребята оказались на оккупированной территории. Им предстояло организовать партизанский отряд. Создать лагерь в зимнем лесу. Ребятам потребовалось согласованно и дружно готовить дрова, пищу, организовывать себе ночлег. Сушить одежду. Для ночёвок ставили палатки, шалаши и вигвамы. Ночью по очереди поддерживать костёр. Были организованы учебные занятия по огневой подготовке, ориентированию на местности, бесшумному передвижению, рукопашному бою, метанию ножей. Принимали и выполняли задачи в «боевых действиях» в прилегающем районе на основе распоряжений «Центра». На данный момент в учениях приняло участие более 60 юношей и девушек. И несмотря на то, что для проведения подобных мероприятий требуется соответствующая дорогостоящая экипировка, одежда и оборудование, они относятся к экстремальным мероприятиям, подобные учения имеют колоссальное значение в сфере патриотического воспитания молодёжи.

Первыми в учениях приняли участие воспитанники туристического клуба «Чижик» из города Котовск, автономной некоммерческой региональной организацией "Гидросфера» из города Тамбов и военно-спортивного центра «Патриот» из Мичуринска.

Учения будут продолжаться до конца февраля этого года.
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В Мичуринском районе школьники старших классов прошли тест на "Выживание в зимних условиях"

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