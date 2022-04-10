В Мичуринске по случаю годовщины вывода войск из Афганистана организована адресная доставка продуктов питания и подарков Комментариев: 0



Около 40 продуктовых пакетов предоставило Тамбовское отделение Мичуринская местная организация Общероссийская Общественная Организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» руководитель И. И. Волков.



Волонтёры из МБУ "Центр патриотического воспитания имени генерала армии Н. Е. Рогожкина" ежедневно обзванивали ветеранов-инвалидов интернациональных войн и военных конфликтов, а также семьи погибших при исполнении интернационального долга за пределами РФ с целью предупредить о предстоящем визите гостей, в то время как другие участники проекта занимались формированием продуктовых наборов, закупленных на средства благотворителей.



Нам трудно передать словами ту гамму чувств и эмоций, которые мы испытали во время этих встреч. Спасибо большое нашим ветеранам и семьям погибших за то, что они сделали.



Низкий им поклон.



Именно ветераны войн научили нас отстаивать интересы Родины и добиваться того, чтобы Россия всегда была сильным и свободным государством. Наша ветеранская организация очень рада, что у нас появились волонтёрские движения, для которых поддержка людей старшего поколения, ветеранов войны и семей погибших, стало по-хорошему привычным, ежедневным делом, потребностью души.

В это нелёгкое время наше внимание к ветеранам особенно важно.



С пожеланиями крепкого здоровья и счастливых дней в текущем году волонтеры передают подарочные наборы. Мы обязаны отдать дань уважения тем, кто защищал нашу Родину и кто погиб, исполняя свой воинский интернациональный долг. Это еще один повод напомнить им, как мы их уважаем и чтим, пожелать здоровья и хорошего настроения.



В свою очередь родители погибших с чувством высокой благодарности, со слезами на глазах поблагодарили гостей.



Проведение данной акции стало возможно благодаря Депутату Государственной Думы Полякова Александру Алексеевичу, генеральному директору ООО АСБ Хохлову Юрию Михайловичу, предпринимателю Кирьянову Сергею Владимировичу, а также благодаря помощи, оказанной администрацией города Мичуринска. В эти весенние дни волонтёры Мичуринского Волонтёрского Корпуса , помощник Председателя Правления Портных Н. А. и активные члены ММО ТО ООО "РСВА" во главе с о. Дмитрием организовали адресную доставку продуктов питания и подарков, родителям погибших воинов в Афганской и Чеченской войне, войне в Сирии и ветеранам-инвалидам, входящим в состав нашей ветеранской организации.Около 40 продуктовых пакетов предоставило Тамбовское отделение Мичуринская местная организация Общероссийская Общественная Организация «Российский Союз ветеранов Афганистана» руководитель И. И. Волков.Волонтёры из МБУ "Центр патриотического воспитания имени генерала армии Н. Е. Рогожкина" ежедневно обзванивали ветеранов-инвалидов интернациональных войн и военных конфликтов, а также семьи погибших при исполнении интернационального долга за пределами РФ с целью предупредить о предстоящем визите гостей, в то время как другие участники проекта занимались формированием продуктовых наборов, закупленных на средства благотворителей.Нам трудно передать словами ту гамму чувств и эмоций, которые мы испытали во время этих встреч. Спасибо большое нашим ветеранам и семьям погибших за то, что они сделали.Низкий им поклон.Именно ветераны войн научили нас отстаивать интересы Родины и добиваться того, чтобы Россия всегда была сильным и свободным государством. Наша ветеранская организация очень рада, что у нас появились волонтёрские движения, для которых поддержка людей старшего поколения, ветеранов войны и семей погибших, стало по-хорошему привычным, ежедневным делом, потребностью души.В это нелёгкое время наше внимание к ветеранам особенно важно.С пожеланиями крепкого здоровья и счастливых дней в текущем году волонтеры передают подарочные наборы. Мы обязаны отдать дань уважения тем, кто защищал нашу Родину и кто погиб, исполняя свой воинский интернациональный долг. Это еще один повод напомнить им, как мы их уважаем и чтим, пожелать здоровья и хорошего настроения.В свою очередь родители погибших с чувством высокой благодарности, со слезами на глазах поблагодарили гостей.Проведение данной акции стало возможно благодаря Депутату Государственной Думы Полякова Александру Алексеевичу, генеральному директору ООО АСБ Хохлову Юрию Михайловичу, предпринимателю Кирьянову Сергею Владимировичу, а также благодаря помощи, оказанной администрацией города Мичуринска.



