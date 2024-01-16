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В Тамбове запретят парковаться у контейнерных площадок
Администрация города Тамбова поручила специализированной организации разработать схемы организации дорожного движения с использованием знаков 3.27 "Остановка запрещена" в зонах, где расположены контейнерные площадки. Это решение принято в ответ на обращение АО "Тамбовская сетевая компания" о частых случаях оставления транспортных средств возле мест сбора ТКО, что мешало подъезду к контейнерным площадкам специализированной техники и вывозу отходов.
В декабре прошлого года АО "Тамбовская сетевая компания", региональный оператор по обращению с ТКО, предложило администрации города установить дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта (за исключением специализированной техники для вывоза ТКО) вблизи контейнерных площадок на дорогах и во дворах.
Параллельно с этим предложением было направлено обращение в УГИБДД по Тамбовской области с просьбой привлечь водителей транспортных средств, создающих препятствия для вывоза ТКО, к административной ответственности согласно статье 12.19 КоАП РФ.
Фото: АО "Тамбовская сетевая компания"
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Администрация города Тамбова поручила специализированной организации разработать схемы организации дорожного движения с использованием знаков 3.27 "Остановка запрещена" в зонах, где расположены контейнерные площадки. Это решение принято в ответ на обращение АО "Тамбовская сетевая компания" о частых
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