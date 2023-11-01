В Тамбовской области создано семь мусороперегрузочных станций Комментариев: 0



Мусороперегрузочные площадки – это промежуточные точки между контейнерными площадками для сбора мусора и мусорными полигонами, где ТКО захораниваются. На таких площадках мусор перегружается из обычных мусоровозов в крупнотоннажную технику. Это позволяет сократить количество рейсов до объектов сортировки и захоронения. Перегрузка происходит быстро, и мусор не задерживается на площадке.



Мусороперегрузочные площадки используются компаниями, занимающимися сбором и транспортировкой ТКО - подрядчиками регоператора. Они работают под строгим надзором, а все площадки соответствуют требованиям действующего законодательства. Они имеют твердое покрытие, ограждены и освещены, а в некоторых случаях оснащены системой видеонаблюдения. Кроме того, они находятся на достаточном расстоянии от жилых домов.



Действующие мусороперегрузочные площадки расположены в Тамбове, Сатинке, Мичуринске, Мичуринском, Первомайском, Староюрьевском и Инжавинском районах. В будущем планируется организовать еще 10 таких площадок, чтобы график вывоза мусора соблюдался даже в неблагоприятных погоду или, например, в случае сокращения количества единиц специальной техники. В результате изменения логистики транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Тамбовской области, вызванного неожиданным закрытием мусорного полигона ООО «КомЭк» в Рассказовском районе, в регионе организовано 7 мусороперегрузочных площадок. Они необходимы для того, чтобы перевозчики могли собирать мусор с площадок и не нарушать график вывоза, сообщает АО «Тамбовская сетевая компания».Мусороперегрузочные площадки – это промежуточные точки между контейнерными площадками для сбора мусора и мусорными полигонами, где ТКО захораниваются. На таких площадках мусор перегружается из обычных мусоровозов в крупнотоннажную технику. Это позволяет сократить количество рейсов до объектов сортировки и захоронения. Перегрузка происходит быстро, и мусор не задерживается на площадке.Мусороперегрузочные площадки используются компаниями, занимающимися сбором и транспортировкой ТКО - подрядчиками регоператора. Они работают под строгим надзором, а все площадки соответствуют требованиям действующего законодательства. Они имеют твердое покрытие, ограждены и освещены, а в некоторых случаях оснащены системой видеонаблюдения. Кроме того, они находятся на достаточном расстоянии от жилых домов.Действующие мусороперегрузочные площадки расположены в Тамбове, Сатинке, Мичуринске, Мичуринском, Первомайском, Староюрьевском и Инжавинском районах. В будущем планируется организовать еще 10 таких площадок, чтобы график вывоза мусора соблюдался даже в неблагоприятных погоду или, например, в случае сокращения количества единиц специальной техники.



