В Тамбове ввели график вывоза веток и растительных отходов весной



Теперь для удобства жителей установлен порайонный график. Северную часть города будут обслуживать в понедельник, вторник и среду, центральную и южную — по четвергам, западную — по пятницам и субботам. Для пригородных территорий действует отдельное расписание.



В администрации напомнили, что с сентября прошлого года в России запрещено выбрасывать ветки, листву и другие растительные отходы в обычные контейнеры. Такие отходы не относятся к твёрдым коммунальным и не входят в тариф на вывоз, поэтому за нарушение предусмотрены штрафы.



Жителей просят соблюдать установленный порядок. Ветки и другие отходы нужно выносить не раньше чем за день до своего дня вывоза.



— Выносить ветки и растительные отходы надо не ранее чем за день до своего дня вывоза. Всё, что вынесено раньше, — несанкционированная свалка, — отметил Максим Косенков.



Размещать отходы следует рядом с контейнерными площадками, но не внутри них. В частном секторе — выставлять у обочины дороги отдельно от другого мусора. Листву и мелкие отходы необходимо упаковывать в мешки.



График вывоза администрация будет регулярно публиковать и обновлять, чтобы жители могли заранее планировать уборку участков и дворов.




