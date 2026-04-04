В Тамбове ввели график вывоза веток и растительных отходов весной
4 апреля 2026
В Тамбове утвердили порядок вывоза древесно-растительных отходов в весенний период. Об этом сообщил глава администрации города Максим Косенков.
Теперь для удобства жителей установлен порайонный график. Северную часть города будут обслуживать в понедельник, вторник и среду, центральную и южную — по четвергам, западную — по пятницам и субботам. Для пригородных территорий действует отдельное расписание.
В администрации напомнили, что с сентября прошлого года в России запрещено выбрасывать ветки, листву и другие растительные отходы в обычные контейнеры. Такие отходы не относятся к твёрдым коммунальным и не входят в тариф на вывоз, поэтому за нарушение предусмотрены штрафы.
— Выносить ветки и растительные отходы надо не ранее чем за день до своего дня вывоза. Всё, что вынесено раньше, — несанкционированная свалка, — отметил Максим Косенков.
Размещать отходы следует рядом с контейнерными площадками, но не внутри них. В частном секторе — выставлять у обочины дороги отдельно от другого мусора. Листву и мелкие отходы необходимо упаковывать в мешки.
График вывоза администрация будет регулярно публиковать и обновлять, чтобы жители могли заранее планировать уборку участков и дворов.
