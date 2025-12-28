Регоператор ТКО напомнил тамбовчанам о правилах вывоза мусора в новогодние праздники Комментариев: 0



В период праздников региональный оператор намерен усилить контроль за состоянием контейнерных площадок. При необходимости компания будет корректировать графики вывоза, направлять дополнительную технику и организовывать внеплановый сбор отходов. Также в «Тамбовской сетевой компании» сообщили, что порядок утилизации новогодних ёлок будет разъяснён дополнительно. В канун новогодних и рождественских праздников региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — «Тамбовская сетевая компания» — обратилась к жителям Тамбовской области с напоминанием о правилах обращения с мусором. В компании отмечают, что в праздничный период объёмы отходов традиционно увеличиваются, и соблюдение установленных норм позволяет избежать переполнения контейнеров и сбоев в работе коммунальных служб.К твёрдым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в быту: пищевые остатки, упаковка от продуктов и подарков, бумага и картон, пластиковая, металлическая и стеклянная тара, одноразовая посуда и другие мелкие бытовые отходы. Именно они подлежат размещению в контейнерах для ТКО.При этом в компании подчёркивают, что строительный и ремонтный мусор — бетон, кирпич, плитка, гипсокартон, мешки со строительными отходами, а также автомобильные шины — не относятся к ТКО. Такие отходы запрещено складировать как в обычных контейнерах, так и в местах для крупногабаритного мусора. Их вывоз возможен только по отдельным договорам со специализированными организациями.Отдельное внимание «Тамбовская сетевая компания» обращает на проблему парковки возле контейнерных площадок. В праздничные дни количество автомобилей во дворах возрастает, однако оставленные вплотную к контейнерам машины или перекрытые проезды мешают работе мусоровозов. Это приводит к несвоевременному вывозу отходов и переполнению контейнеров. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность.Ситуацию дополнительно осложняют зимние погодные условия. Снеговые валы, гололёд и сужение проезжей части требуют от спецтехники большего пространства для манёвра. Поэтому жителей просят учитывать габариты мусоровозов и оставлять свободные подъезды к контейнерным площадкам.В период праздников региональный оператор намерен усилить контроль за состоянием контейнерных площадок. При необходимости компания будет корректировать графики вывоза, направлять дополнительную технику и организовывать внеплановый сбор отходов. Также в «Тамбовской сетевой компании» сообщили, что порядок утилизации новогодних ёлок будет разъяснён дополнительно.



