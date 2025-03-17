В Тамбовской области обновляют контейнерные площадки: закуплено 858 мусорных баков Комментариев: 0



Из уже поставленных контейнеров 110 пластиковых останутся в Тамбове для замены вышедших из строя, в том числе для раздельного сбора отходов. Их уже начали устанавливать на площадках областного центра. Бункеры для крупногабаритного мусора также разместят в Тамбове — всего 14 штук, ещё два отправят в Мичуринск.



Как отмечают в «Тамбовской сетевой компании», на закупку новых контейнеров в тарифе предусмотрено 1% от сбора платежей за вывоз мусора, однако эта сумма не покрывает всей потребности муниципалитетов.



Только в Тамбове ежегодно выходит из строя более 300 мусорных контейнеров из-за поломок, краж, поджогов или естественного износа. Регоператор старается ремонтировать баки при возможности, но если восстановление невозможно, их утилизируют.



В регионе продолжается борьба с несанкционированными свалками. В Тамбове введены штрафы за парковку у мусорных контейнеров и выброс растительных отходов на контейнерных площадках: для граждан — от 500 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 3 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 10 000 до 100 000 рублей.



Однако на период городского месячника чистоты действие этих штрафов временно приостановлено. Горожане могут складировать собранные на субботниках отходы рядом с контейнерами без риска получить штраф, при условии соблюдения графика вывоза растительного мусора.



Фото: Тамбовская сетевая компания Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами начал обновление контейнерного парка в Тамбовской области. В 2025 году планируется приобрести 858 новых контейнеров. На сегодняшний день в регион поступила первая партия, включающая 150 металлических контейнеров, 100 пластиковых евроконтейнеров, 16 бункеров-накопителей для крупногабаритных отходов и 10 жёлтых контейнеров для раздельного сбора мусора.Из уже поставленных контейнеров 110 пластиковых останутся в Тамбове для замены вышедших из строя, в том числе для раздельного сбора отходов. Их уже начали устанавливать на площадках областного центра. Бункеры для крупногабаритного мусора также разместят в Тамбове — всего 14 штук, ещё два отправят в Мичуринск.Как отмечают в «Тамбовской сетевой компании», на закупку новых контейнеров в тарифе предусмотрено 1% от сбора платежей за вывоз мусора, однако эта сумма не покрывает всей потребности муниципалитетов.Только в Тамбове ежегодно выходит из строя более 300 мусорных контейнеров из-за поломок, краж, поджогов или естественного износа. Регоператор старается ремонтировать баки при возможности, но если восстановление невозможно, их утилизируют.В регионе продолжается борьба с несанкционированными свалками. В Тамбове введены штрафы за парковку у мусорных контейнеров и выброс растительных отходов на контейнерных площадках: для граждан — от 500 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 3 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 10 000 до 100 000 рублей.Однако на период городского месячника чистоты действие этих штрафов временно приостановлено. Горожане могут складировать собранные на субботниках отходы рядом с контейнерами без риска получить штраф, при условии соблюдения графика вывоза растительного мусора.Фото: Тамбовская сетевая компания



