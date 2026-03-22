В Тамбовской области запретили снимать и публиковать данные о военных и опасных объектах
Вчера, 16:04
В Тамбовской области ввели новые ограничения на фото- и видеосъёмку. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Первышов.
Теперь запрещено снимать и распространять в интернете и СМИ информацию о ряде объектов. В их числе — предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, транспорта, связи, а также инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность населения. Ограничения касаются и потенциально опасных объектов.
За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 25 тысяч, для организаций — до 100 тысяч рублей.
Кроме того, в регионе продолжает действовать запрет на публикацию информации о последствиях атак беспилотников. В частности, нельзя распространять данные о местах падения, траектории полёта, характере повреждений и расположении объектов.
Подобные меры действуют и в других регионах. В частности, в Орловской и Липецкой областях уже фиксируются случаи привлечения к ответственности за публикацию видео с последствиями атак дронов.
Власти подчёркивают, что ограничения направлены на обеспечение безопасности и предотвращение распространения чувствительной информации.
