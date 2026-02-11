|
Иностранцам с патентами запретят работать в такси, школах и ещё 15 сферах в Тамбовской области
В Тамбовской области с 2026 года иностранные граждане, работающие по трудовым патентам, не смогут трудиться в 18 видах экономической деятельности. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Первышов.
Ограничения коснутся целого ряда сфер. В числе запрещённых — пассажирские перевозки и услуги такси, производство и распределение электроэнергии и газа, водоснабжение, ветеринария. Кроме того, иностранным работникам с патентами будет запрещено работать в образовательных учреждениях — детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования.
Документ вступит в силу через десять дней после официального опубликования. Работодателям дадут месяц на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами.
Аналогичные решения принимаются и в других регионах. Так, в Курской области уже действует запрет на работу иностранных граждан с патентами в такси и курьерской сфере, а в Белгородской области — в розничной торговле.
Власти региона подчёркивают, что меры направлены на регулирование рынка труда и приоритетное трудоустройство местных жителей.
