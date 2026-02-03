|
В Тамбовской области планируют повысить нормативы финансирования детсадов и школ
Вчера, 13:01
Власти Тамбовской области готовят изменения в систему финансирования образовательных организаций. Как стало известно деловому изданию «Вердикт», в Тамбовскую областную Думу внесён законопроект, предусматривающий увеличение региональных нормативов финансирования детских садов и школ.
Согласно документу, нормативы для дошкольных образовательных учреждений предлагается увеличить в среднем на 8%, для общеобразовательных организаций — на 8,1%. Основная цель инициативы — обеспечить рост заработной платы педагогов с учётом повышения минимального размера оплаты труда.
В результате принятия закона средняя заработная плата педагогических работников в детских садах должна вырасти до 41 465 рублей (плюс 6,7%), а в школах — до 43 454 рублей (плюс 7,2%).
Одним из ключевых изменений станет пересмотр структуры фондов оплаты труда. В дошкольных учреждениях доля компенсационных и стимулирующих выплат увеличится с 37,7% до 45,9%, в школах — с 21,4% до 33,1%. Как поясняется в пояснительных материалах, это необходимо для приведения систем оплаты труда в соответствие с Едиными рекомендациями Российской трёхсторонней комиссии на 2025 год.
Кроме того, в школах незначительно вырастет доля фонда оплаты труда педагогов — с 82,1% до 82,3%. Одновременно сократится доля расходов на учебные нужды, включая приобретение учебников, — с 4,9% до 3,6%. Власти отмечают, что финансирование учебников уже предусмотрено в составе субвенций на 2025–2026 годы.
Расчёт субвенций муниципальным бюджетам выполнен с учётом новых нормативов и параметров областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Подчёркивается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из бюджета региона.
Окончательное решение по документу предстоит принять депутатам областной Думы.
