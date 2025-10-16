|
Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Тамбовской области по делу «Русагро»
Вчера, 23:29
Комментариев: 0
Имущество и банковские счета бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова арестованы по решению суда. Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела, связанного с расследованием в отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима Басова. Как сообщили в правоохранительных органах, арест наложен «в целях исключения любых сделок и отчуждения активов».
По версии следствия, с 2015 по 2020 год Сергей Иванов, занимая должность заместителя главы региона и курируя агропромышленный комплекс, получил взятку в виде охотничьего карабина Blaser R8 с комплектом оборудования общей стоимостью около 2,6 млн рублей. Следствие полагает, что подарок был сделан Вадимом Мошковичем или связанными с ним лицами за содействие в продвижении интересов агрохолдинга — в частности, при распределении господдержки и субсидий.
Напомним, в конце марта этого года были задержаны и арестованы Вадим Мошкович и Максим Басов. В офисах «Русагро» прошли обыски и выемка документов. Им предъявлены обвинения по статьям 159 и 201 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями.
Отдельное дело о даче взятки было выделено позже — его фигурантом стал бывший вице-губернатор Тамбовской области Сергей Иванов.
Официальных заявлений от защиты и представителей «Русагро» пока не поступало.
