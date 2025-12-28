|
Работавший в Тамбове подрядчик «СУ 1» может быть признан банкротом
Сегодня, 16:04
Компания ООО «СУ 1», хорошо известная в Тамбовской области скандальными муниципальными контрактами, оказалась под угрозой банкротства. Липецкое управление ФНС направило заявление о признании подрядчика несостоятельным в Арбитражный суд Липецкой области. Размер задолженности перед налоговой службой пока не раскрывается, иск ещё не принят к производству.
В Тамбовской области компания запомнилась сразу несколькими сорванными проектами. В 2024 году «СУ 1» взялась за благоустройство Пионерского парка в Тамбове, снизив цену контракта почти на 4 млн рублей. Работы должны были завершиться летом, но сроки неоднократно переносились, а в итоге договор был расторгнут в одностороннем порядке.
Похожая история произошла и со сквером «Гармония» в областном центре: подрядчик не приступил к работам, несмотря на выигранный контракт почти на 24 млн рублей.
Особенно много проблем у компании возникло в Мичуринске. Здесь подрядчик не выполнил часть работ по ремонту дорог и благоустройству скверов, из-за чего администрация города отказалась от исполнения договоров. Эти контракты не раз становились поводом для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков.
Кроме финансовых споров, «тамбовские» контракты «СУ 1» сопровождались и уголовными эпизодами. Следственные органы проверяли возможные хищения бюджетных средств и использование более дешёвых материалов при благоустройстве общественных пространств.
Попытка налоговой службы инициировать банкротство подрядчика может поставить точку в истории компании, которая за последние годы стала для Тамбовской области одним из самых проблемных исполнителей муниципальных работ.
