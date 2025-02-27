В Тамбове одобрили концепцию развития исторического квартала Комментариев: 0



На заседании обсуждался мастер-план, предусматривающий модернизацию жилой застройки с учётом сохранения объектов культурного наследия. Ранее эта территория уже входила в программу комплексного развития, однако реализация проекта столкнулась с рядом сложностей, включая ограничения по этажности, наличие пяти объектов культурного наследия и смешанную структуру застройки, состоящую как из новых домов, так и из ветхого жилья. Учитывая эти факторы, градсовет предложил учесть его рекомендации при дальнейшем планировании.



Интерес к программам комплексного развития в Тамбове остаётся низким. В 2024 году городские власти провели два аукциона по продаже участка на улице Астраханской площадью 2,2 га, снизив начальную цену с 1,3 млн до 1,1 млн рублей, но покупателей так и не нашлось. Это свидетельствует о трудностях в привлечении частных инвесторов к таким проектам.



В то же время передача объектов культурного наследия в частные руки показывает лучшие результаты. Осенью 2024 года ООО «Современные строительные технологии» приобрело «Городскую усадьбу купца Ефанова» на улице Ленинградской за 669,7 тыс. рублей. Зимой 2025 года воронежская компания «Стройторг» купила «Дом М. Т. Попова» на улице Кронштадтской за символический 1 рубль.



Программа приватизации исторических зданий по минимальной стоимости стартовала в Тамбове в январе 2024 года. По данным администрации, к октябрю прошлого года через аукционы были реализованы восемь объектов культурного наследия. Такой подход позволяет эффективно восстанавливать историческую застройку с привлечением частных инвестиций.



Работа над проектом комплексного развития исторического квартала продолжится с учётом мнений экспертов и требований законодательства.



Фото: администрация города Тамбова Члены градостроительного совета Тамбова единогласно поддержали концепцию комплексного развития исторического квартала, ограниченного улицами Ленинградской, Советской, Кронштадтской и Карла Маркса. Об этом сообщили в городской администрации.На заседании обсуждался мастер-план, предусматривающий модернизацию жилой застройки с учётом сохранения объектов культурного наследия. Ранее эта территория уже входила в программу комплексного развития, однако реализация проекта столкнулась с рядом сложностей, включая ограничения по этажности, наличие пяти объектов культурного наследия и смешанную структуру застройки, состоящую как из новых домов, так и из ветхого жилья. Учитывая эти факторы, градсовет предложил учесть его рекомендации при дальнейшем планировании.Интерес к программам комплексного развития в Тамбове остаётся низким. В 2024 году городские власти провели два аукциона по продаже участка на улице Астраханской площадью 2,2 га, снизив начальную цену с 1,3 млн до 1,1 млн рублей, но покупателей так и не нашлось. Это свидетельствует о трудностях в привлечении частных инвесторов к таким проектам.В то же время передача объектов культурного наследия в частные руки показывает лучшие результаты. Осенью 2024 года ООО «Современные строительные технологии» приобрело «Городскую усадьбу купца Ефанова» на улице Ленинградской за 669,7 тыс. рублей. Зимой 2025 года воронежская компания «Стройторг» купила «Дом М. Т. Попова» на улице Кронштадтской за символический 1 рубль.Программа приватизации исторических зданий по минимальной стоимости стартовала в Тамбове в январе 2024 года. По данным администрации, к октябрю прошлого года через аукционы были реализованы восемь объектов культурного наследия. Такой подход позволяет эффективно восстанавливать историческую застройку с привлечением частных инвестиций.Работа над проектом комплексного развития исторического квартала продолжится с учётом мнений экспертов и требований законодательства.Фото: администрация города Тамбова



