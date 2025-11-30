|
В Тамбове возвращают два исторических здания: покупатели не выполнили условия торгов
Сегодня, 10:52
Комментариев: 0
Версия для печати
Власти Тамбова решили вернуть в муниципальную собственность два старинных здания — объекты культурного наследия, которые в последние годы были проданы на конкурсах. Как сообщил на планёрке у губернатора и. о. министра имущественных отношений Александр Сердюков, покупатели не выполнили условия торгов и обязательства по сохранению памятников.
Первый объект — Дом предводителя дворянства А. И. Сатина на ул. Комсомольской, 41. Его в 2022 году приобрела за 738,5 тыс. руб. предприниматель Анастасия Чуксина, владелица ООО «Студия». Но работы не были выполнены, и администрация обратилась в суд с требованием расторгнуть договор. Компания подала встречный иск, предлагая продлить сроки до конца 2025 года. Судебное разбирательство продолжается, очередное заседание назначено на 18 декабря.
Второй объект — «Дом жилой» на Базарной, 136/76 — город уже вернул себе. Его выкупило за 1 рубль ООО «СК Старт», однако условия также не выполнены.
По сведениям департамента по охране ОКН, подрядчиком по Дому Сатина числится ООО «АСК „Строительные решения“», но работы там фактически не продвигаются.
Справка о компаниях (по данным Rusprofile): ООО «Студия» — дизайн-организация с выручкой 6,6 млн руб.; ООО «СК Старт» — строительная фирма, выручка 41,9 млн руб.; ООО «АСК „Строительные решения“» — строительная компания с выручкой 133,9 млн руб.
Ранее власти Тамбова сообщали, что планируют выставить на торги ещё пять исторических зданий в центре города.
фото департамента по государственной охране ОКН Тамбовской области
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.