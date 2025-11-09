Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой.
Козьма Прутков
Администрация Тамбова пытается через суд вернуть историческую усадьбу Теннис в собственность города

Администрация Тамбова пытается через суд вернуть историческую усадьбу Теннис в собственность города

Сегодня, 18:54
Администрация Тамбова пытается через суд вернуть историческую усадьбу Теннис в собственность городаВ Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тамбова о расторжении договора купли-продажи помещений в знаменитой усадьбе Теннис на улице Комсомольской, 41. Это здание, также известное как дом предводителя дворянства Александра Сатина, является объектом культурного наследия регионального значения.

В 2022 году дизайнерская фирма «Студия» выкупила на торгах часть помещений в усадьбе общей площадью 154 кв. м за 738,5 тыс. рублей, а позднее приобрела ещё пять помещений за 555 тыс. рублей. Одним из условий сделки было обязательство покупателя сохранить объект и разработать проект реставрации до февраля 2025 года.

Как утверждает администрация, за прошедшее время «Студия» не выполнила эти условия: реставрационные работы не начаты, а состояние исторического здания продолжает ухудшаться. Из-за этого власти потребовали вернуть помещения в муниципальную собственность.

Однако компания подала встречный иск, в котором просит продлить срок выполнения обязательств до конца 2025 года, ссылаясь на длительные согласовательные процедуры и сложность разработки проектной документации.

Сейчас суд приостановил рассмотрение основного иска администрации до вынесения решения по встречному заявлению. Судебное разбирательство продолжается.

Усадьба Теннис — одно из красивейших зданий дореволюционного Тамбова. Построенная в начале XX века в стиле модерн, она долгое время служила визитной карточкой исторического центра города. Сегодня здание нуждается в срочной реставрации.

Фото: ПроТамбов
Эксперт: Тамбовская область расплачивается за управленческие ошибки прошлых лет в сфере концессий

Сегодня, 17:03
0
Портал «Региональные комментарии» опубликовал аналитический материал о проблемных концессионных соглашениях в Тамбовской области. Одним из экспертов, чьё мнение было представлено в публикации, стал политолог и учредитель делового издания «Вердикт» Артём Александров. Он отметил, что реализация

В Тамбове предлагают установить памятник уличному музыканту Юрию Егиазарову, погибшему в зоне СВО

Сегодня, 14:15
0
Тамбовские активисты выступили с инициативой увековечить память уличного певца Юрия Егиазарова, хорошо известного жителям города своими выступлениями на Арбате и в центре Тамбова. По последним данным, музыкант погиб в зоне специальной военной операции. Юрий Егиазаров подписал контракт в сентябре

В Тамбове пройдет конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов» с участием Евгения Первышова

Сегодня, 10:47
0
14 ноября в Тамбове состоится Всероссийская конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Тамбовская область», организованная автономной некоммерческой организацией «Платформа для работы с обращениями предпринимателей “ЗАБИЗНЕС.РФ”». Мероприятие пройдет в «Стромов-центре» (ул. Рылеева, 52а), начало — в

В Тамбове наладили промышленное разведение шмелей для тепличных хозяйств

Вчера, 17:01
0
В Тамбове появилось новое и редкое для России направление в аграрной отрасли — промышленное разведение шмелей. Ферму, которая занимается этим видом деятельности, развивает компания «Биосфера». Как сообщает издание «Притамбовье», тамбовские шмели уже используются в тепличных комплексах региона, в

В Тамбовской области не завершены дорожные работы на девяти объектах: губернатор потребовал наказать ответственных

Вчера, 13:42
0
На оперативном совещании правительства Тамбовской области министр автодорог и транспорта Альберт Чурилов представил доклад о ходе реализации дорожных работ. По данным на 10 ноября, в регионе завершены ремонты на 114 объектах, общая протяженность обновленных дорог составила 275 километров, а также

В Тамбовской области начнут возрождать заброшенные детские лагеря: по одному объекту в год

Вчера, 11:58
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поручил разработать пятилетний план по восстановлению заброшенных детских лагерей. Решение было принято на еженедельном оперативном совещании регионального правительства. По словам главы региона, в области есть лагеря, которые при минимальных

В картинной галерее Тамбова откроется выставка книжной графики Александра Сапожникова

Вчера, 09:46
0
В Тамбовской областной картинной галерее 12 ноября откроется выставка книжной графики Александра Сапожникова под названием «Мелодии черного и белого» (0+). Начало в 15:00. Экспозиция включает работы мастера, входящие в коллекцию братьев Аполлона и Александра Черновых. Посетители смогут увидеть как

Тамбовские депутаты пройдут антикоррупционные курсы за счёт бюджета

9 ноября 2025
0
Тамбовская городская дума намерена направить своих сотрудников на обучение по программе «Противодействие коррупции: правовые основы и антикоррупционные мероприятия». Соответствующий тендер размещён на федеральной площадке «Госзакупки». Начальная цена контракта составляет 27,7 тыс. рублей.

В Тамбовской области готовят программу перехода к экономике замкнутого цикла

9 ноября 2025
0
На пресс-конференции 6 ноября губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о разработке региональной программы, направленной на переход к экономике замкнутого цикла и более активное использование вторичных ресурсов. По словам главы региона, инициатива станет частью работы по достижению

В Тамбове к строительству Центра культурного развития приступил третий подрядчик

8 ноября 2025
0
На северной окраине Тамбова возобновилось строительство Центра культурного развития — объекта, возводимого в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщил губернатор Евгений Первышов, к работам приступил уже третий подрядчик: два предыдущих были отстранены из-за недобросовестного исполнения своих

В Петровском округе подрядчик сорвал сроки строительства Дома культуры — губернатор потребовал завершить объект к Новому году

8 ноября 2025
0
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов во время рабочей поездки в Петровский округ проверил ход строительства нового Дома культуры, который возводится в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость проекта составляет почти 199 млн рублей. Работы на

Коллектор на набережной Тамбова снова в центре внимания: власти признали объект брошенным

8 ноября 2025
0
В Тамбовской областной Думе вновь обсудили ситуацию с ремонтом коллектора на набережной, который уже третий год остаётся одним из самых проблемных объектов города. Как отметили участники заседания комитета по промышленности, строительству, транспорту и развитию предпринимательства, работы

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

7 ноября 2025
0
В конце октября члены Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана вновь отправили гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Очередная партия грузов была доставлена нашим землякам — военнослужащим 16-й бригады особого назначения — совместно с волонтёрами

Подрядчик «НСК» вновь сорвал сроки ремонта дороги «Тамбов — Пенза» — власти требуют завершить работы до декабря

7 ноября 2025
0
Компания ООО «НСК», выполняющая капитальный ремонт автодороги «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Перевоз, вновь оказалась в центре внимания. Как сообщает деловое издание «Вердикт», подрядчик сорвал установленные сроки и не завершил работы к 1 ноября, как требовалось

Покровская ярмарка может вернуться в Тамбов: власти готовятся к возрождению легендарного события

7 ноября 2025
0
Одна из самых известных традиций Тамбовской области — Покровская ярмарка — может вновь вернуться в регион. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов на пресс-конференции 6 ноября. «Многие об этом говорят, вспоминают по-доброму эту историю. Мы к ней вернемся», — заявил глава региона, отвечая на

Арбитражный суд ввёл процедуру наблюдения в отношении подрядчика по модернизации котельных в Тамбовской области

7 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении компании ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» — одного из крупных подрядчиков по строительству и реконструкции котельных в регионе. Основанием для этого стал иск головной структуры — АО «УК Компьюлинк Инфраструктура» о взыскании

В Тамбовской области развивают сеть заправок для газового и электрического транспорта

6 ноября 2025
0
В Тамбовской области продолжается реализация инфраструктурных проектов, направленных на развитие экологичного транспорта и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Как сообщили в областном правительстве, одним из приоритетных направлений остаётся расширение сети автомобильных

Евгений Первышов рассказал о стратегии развития региона и проблемах концессий на пресс-конференции

6 ноября 2025
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов провёл большую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы представителей региональных и федеральных СМИ. Как сообщает деловое издание «Вердикт», среди участников был и главный редактор издания Алексей Толмачёв, который задал вопрос о стратегии

В Тамбовской области представили нового прокурора региона

6 ноября 2025
0
В Тамбове состоялось официальное представление нового прокурора Тамбовской области. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв представил коллективу регионального ведомства старшего советника юстиции Андрея Кулагина. В мероприятии приняли участие глава Тамбовской области Евгений
