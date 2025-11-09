|
Администрация Тамбова пытается через суд вернуть историческую усадьбу Теннис в собственность города
Сегодня, 18:54
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тамбова о расторжении договора купли-продажи помещений в знаменитой усадьбе Теннис на улице Комсомольской, 41. Это здание, также известное как дом предводителя дворянства Александра Сатина, является объектом культурного наследия регионального значения.
В 2022 году дизайнерская фирма «Студия» выкупила на торгах часть помещений в усадьбе общей площадью 154 кв. м за 738,5 тыс. рублей, а позднее приобрела ещё пять помещений за 555 тыс. рублей. Одним из условий сделки было обязательство покупателя сохранить объект и разработать проект реставрации до февраля 2025 года.
Как утверждает администрация, за прошедшее время «Студия» не выполнила эти условия: реставрационные работы не начаты, а состояние исторического здания продолжает ухудшаться. Из-за этого власти потребовали вернуть помещения в муниципальную собственность.
Однако компания подала встречный иск, в котором просит продлить срок выполнения обязательств до конца 2025 года, ссылаясь на длительные согласовательные процедуры и сложность разработки проектной документации.
Сейчас суд приостановил рассмотрение основного иска администрации до вынесения решения по встречному заявлению. Судебное разбирательство продолжается.
Усадьба Теннис — одно из красивейших зданий дореволюционного Тамбова. Построенная в начале XX века в стиле модерн, она долгое время служила визитной карточкой исторического центра города. Сегодня здание нуждается в срочной реставрации.
Фото: ПроТамбов
